Русское финансовое общество оказалось в санкционном списке, составленном в США

В соответствии с этим законом перечисленным странам запрещается поставлять технологии, оборудование или оказывать финансовую помощь, которая будет использована ими при производстве ракетной техники или иного оружия массового уничтожения.

По версии OFAC, российская кредитная организация якобы оказывала или пыталась оказать помощь компании из Северной Кореи в доступе к международной финансовой системе в обход установленных санкций.

Речь идёт о промышленной группе Korea Zinc, занимающейся продажей цинка, доходы от деятельности которой могут "принести пользу правительству Северной Кореи". Предполагается, что Российское финансовое общество в период с 2017 по 2018 год открыло для представителей Северной Кореи несколько счетов, предоставив им доступ к глобальной финансовой системе в обход санкций США и ООН.

После внесения в санкционный список все активы НКО ООО "Российское финансовое общество", которые будут выявлены на территории США, будут заблокированы даже в том случае, если они находятся под контролем американских граждан, а данные о них будут переданы в OFAC.