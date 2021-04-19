Русское дело Google - это прецедент. Россия не готова терпеть диктат корпораций

Россия не готова терпеть диктат корпораций, и дело, возбуждённое ФАС в отношении Google, тому доказательство. Мы имеем дело с важнейшим прецедентом, уверен политический консультант Андрей Перла.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Google LLC из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

О расследовании сообщила пресс-служба ФАС, отметив, что поводом стало заявление Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ). Представители РОЦИТ направили жалобу на действия Google в связи с внезапной блокировкой, удалением аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube. Антимонопольная служба с претензией согласилась, назвав правила YouTube непрозрачными, а действия - необъективными и непредсказуемыми.

Политический консультант Андрей Перла, комментируя расследование ФАС, подчеркнул:

Это, конечно, прецедент, и это продолжение государственной политики, направленной на защиту цифрового пространства России от всевластия западных транснациональных монополий.

Андрей Перла добавил, что долгое время казалось, будто Google, Facebook и им подобные уже достигли такого могущества, что стали больше и влиятельнее отдельных государств. История с блокировкой аккаунтов действующего на тот момент президента США, как и история с блокировкой аккаунта Царьграда, говорили об этом достаточно отчётливо: на огромную "экосистему" как будто нет управы.

"Однако как минимум одна великая держава - Россия - не готова с этим согласиться. Теперь вопрос, что предпочтёт транснациональная корпорация: уйти из России или стать обычной компанией, которая подчиняется нашим законам", - резюмировал Перла.

Ранее о расследовании ФАС высказался и учредитель Царьграда Константин Малофеев.