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Русско-украинская стычка в Азовском море подталкивает США к худшему сценарию

16 апреля 2021, 15:25  •  87 • Политика
Азовское море стало площадкой для русско-украинской стычки - по крайней мере, для диванных экспертов, решивших раскачать историю с противостоянием киевских моряков и русских пограничников. Эксперты полагают, что "качающие" недооценивают многие нюансы - например, риск США прийти к худшему сценарию на Украине и в мире.
На странице Генштаба ВСУ в Facebook появилось сообщение, что катера ФСБ России якобы помешали катерной группе украинских военно-морских сил нести боевое дежурство в Азовском море. В ведомстве назвали это провокациями и целенаправленными действиями и добавили, что лодочная тактическая группа флота Незалежной всё равно выполняла поставленные перед ней задачи. Проблема в том, что дальше заявления дело не пошло - сказанное так и остаётся лишь словами. Царьград в беседе с экспертами разбирается в этом искусственно созданном конфликте.
Так, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян полагает, что украинцы смастерили несложную провокацию, чтобы вынудить Россию действовать силой. Тогда это можно было использовать для разжигания конфликта и обострения в Донбассе. Но и Россия понимает этот план, потому и действует особым образом. В том числе помня, что за Украиной стоят США:
"Единственный способ выйти из этого заложничества (с провокациями Украины и США. - Ред.) - максимально поднять ставки, что мы и делаем. Это видно и по тому, что президент России Владимир Путин говорит, и министр обороны Сергей Шойгу, и замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак. Есть общая линия: если Киев нападёт, будет тотальный ответ. Если будет тотальный ответ - американцы оказываются между двух огней. Либо они вмешиваются на стороне Украины и получают третью мировую войну, что никому не надо, либо они остаются в стороне, Украина терпит поражение, а потом американцы могут хоть "стопятьсот" санкций в отношении России ввести, это уже будет неважно".
Дело в том, что отказ американцев помогать Украине повлечёт за собой падение авторитета и в других точках мира:
"И союзники, и противники американцев увидят, что они свои обязательства не выполняют. Что они своих друзей "кидают". А значит, меньше стран будут стремиться к союзу с США, и больше стран - противников США перестанут учитывать американскую позицию. Например, китайцы могут посчитать, что в случае их нападения на Тайвань американцы не вмешаются. Раз они не вмешались в поддержку Украины, значит, не защитят и Тайвань. А значит, военная операция против острова будет более вероятна. Все это прекрасно понимают. И Байдену такая вилка тоже не нужна. А мы ему показываем, что если ты будешь себя плохо вести, то ты эту вилку получишь. А дальше выкручивайся сам. Да, ты получишь некое удовлетворение от того, что ты ввёл новые санкции против России. Но разве от этого внешнеполитическая позиция США улучшится? Нет", - объяснил эксперт.

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