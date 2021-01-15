Русско-французский олигарх хочет влезть в бюджет России, забыв о своём уголовном деле

Автор:

Маргарита Меньшикова

Из Франции – с любовью… к деньгам?

Огромные объёмы земель в Казани и окрестностях столицы Татарстана Алексей Сёмин скупил в конце девяностых – начале нулевых. Бывший народный депутат и член президиума татарстанского госсовета первого созыва ныне гордо именуется лендлордом – за счёт сдачи в аренду скупленных территорий остаётся в списке богатейших людей России по версии Forbes. По данным издания, владеет группой компаний ASG, в чьём активе 400 000 кв. м недвижимости в России, Франции, Великобритании, ОАЭ и на Кипре, отдельным пунктом стоят 25 тысяч гектаров земли в Татарстане.

Часть из этих земель Сёмин хочет выгодно пристроить в рамках нацпроекта "Жильё и комфортная среда". С заманчивым предложением миллиардер выступил на закрытой презентации с участием властей Татарстана. Но не сам... Дело в том, что Сёмин давно и прочно поселился во Франции, где прикупил себе старинный замок. Причём бежал туда миллиардер для лечения на фоне возбуждённого в России уголовного дела после страшного пожара в ТЦ "Адмирал" - это была "первая ласточка" ещё до трагедии в "Зимней вишне". И теперь Сёмин продвигает свои проекты в России только через представителей, например, включение в нацпроекты проводил от имени шефа директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов.

Группа компаний ASG уже проявляла активный интерес к другому проекту – освоению агломерата территорий "Большой Зеленодольск" под Казанью, однако недавно нацелилась и на саму столицу Татарстана. Здесь аппетиты Сёмина куда больше – если в рамках "Большого Зеленодольска" он предлагал освоить около 700 га, то во втором случае речь идёт об освоении уже более 25 тысяч га.

Этот гигантский территориальный массив семинская группа ASG намерена "обработать" в ближайшие пару десятилетий. На 10,4 тысячах га – построить жилые массивы с торговой и социальной инфраструктурой, а оставшиеся 15,1 тысячи га, что входят в категорию сельхозземель, пустить под агротуризм, фермерские угодья и садовые общества.

"Земельный банк, находящийся в управлении компанией, составляет свыше 25 тыс. га, практически половину его ASG предполагает использовать под жилую застройку, что даст возможность к 2024 году возвести 1 млн 840 тыс. квадратных метров жилья, а в среднесрочной перспективе – к 2030 году – дополнительно ещё 4 млн квадратных метров", – сухо отмечают в пресс-службе компании, подчёркивая, что вопрос тут, мол, вовсе не в прибыли компании, а в "стабилизации цен на жильё и гармоничном развитии территорий, входящих в казанскую агломерацию". А это, к слову, несколько районов Татарстана – Лаишевский, Зеленодольский, Верхнеуслонский, Рыбно-Слободский и Высокогорский.

Размах недетский. И более того, как выяснили источники, план состоит не столько в заботе о татарстанцах (хотя не исключаем и этого), сколько в желании нажиться на гигантской программе нацпроектов.

Лакомый кусок от нацпроекта

Без прикрас, предложение олигарха Сёмина для местных властей своевременное: в рамках вышеупомянутого нацпроекта в Татарстане должно ежегодно вводиться 3,6 млн кв. м жилья. Но при этом уже сейчас наблюдается дефицит земли, пригодной для возведения жилмассивов, тем более в таких объёмах. А Сёмин – крупный игрок на земельном рынке, у кого ещё остались в рукавах тузы в виде скупленных на закате лихих девяностых территорий. Сейчас миллиардер предлагает такой объём земель, что ими можно запросто обеспечить четыре года бесперебойного строительства в рамках нацпроекта.

Но что взамен? Условия Сёмина оказались выгоднее для него, нежели для второй стороны. Цифры на закрытом совещании назвали, но пресс-служба ASG о них умолчала. Зато рассказали источники "Бизнес Online". Группа ASG намерена создавать совместные с застройщиками предприятия. Земли под освоение будут вкладом в капитал последних, что позволит получать крупные кредиты в банках. Ну а после завершения строительства и раскрытия эскроу-счетов группа ASG получит плату за предоставленную землю в виде 12-20% от выручки.

Золотые получаются – у вас что, все земли обеспечены коммуникациями? – отреагировал на расценки сёминской компании премьер-министр РТ Алексей Песошин. На это Аисов ответил, что на данный момент дороги и инженерные коммуникации есть на землях, где хоть сейчас можно отстроить 900 тыс. кв. м жилья.

"В Европе данный показатель может составлять и 30, и 50%, с учётом нашей специфики это 12–20%", – доказывал Аисов выгоду своего предложения. Впрочем, осталось тайной, почему в таком случае сёминская империя ASG проявляет столь пристальный интерес не к европейским, а татарстанским "стройкам века". Впрочем, вопрос, почему наши богачи жить предпочитают за границей, а зарабатывать тут, уже давно является риторическим.

При этом девелоперы в рамках Казани ещё не потеряли возможности для освоения гораздо более дешёвых земель. К примеру, на купленных за 1 млрд рублей землях в Адмиралтейской слободе города планируется построить 110 тыс. "квадратов". Получается, что цена земли – 8,8 тыс. рублей на "квадрат" будущей квартиры. Даже если землю купить в кредит под 10% годовых, то через три года цена вырастет до 11 тыс., а за это время девелопер может успеть реализовать проект почти полностью. Получается, земля обойдётся примерно в 10% от цены построенного на ней жилья. На этом фоне предложение ASG выглядит нагло дорогим.

Партнёрство невозможно на 20%, потому что это очень много. Если места неперспективные, то застройщик останется без прибыли, либо это должен быть участок со всеми коммуникациями, необходимым назначением земли и предварительным проектированием,

– объяснил явную завышенность аппетитов сёминских компаний глава гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Впрочем, от ворот поворот империя Сёмина не получила: власти республики показали сдержанную заинтересованность в её участии, и пока этот вопрос, по сути, повис в воздухе. Впрочем, в ASG нашли возможность показать, что их проекты пользуются поддержкой властей Татарстана, напомнив об инвестициях в сохранение культурного наследия. Действительно, Алексей Сёмин вкладывается в объекты, но, по всей видимости, в данном случае он хочет продать республике уже восстановленные дома для решения проблем нацпроекта:

"В рамках одного из основных направлений деятельности компании – инвестиций в сохранение объектов культурного наследия – и в соответствии с концепций развития исторического центра Казани ASG намеревается вернуть восстанавливаемым ею в формате государственно-частного партнёрства с мэрией Казани особнякам (26 объектов) – жилую функцию, а первые этажи использовать под туристическую инфраструктуру, – говорится в сообщении пресс-службы. – Это предложение компании нашло поддержку в Министерстве строительства РТ. По проектным расчётам за счёт этого в историческом центре г. Казани можно ввести более 35 тыс. кв. м жилья".

Словом, получить выгоду миллиардер планирует в любом случае.

Эхо "Адмирала" не утихло поныне

Какими бы обаятельными ни были предложения Сёмина, пока в Татарстане имя миллиардера ассоциируется не с успешными участиями в нацпроектах, а с трагедией в торговом центре "Адмирал". В марте 2015 года ТЦ вспыхнул в результате небрежности при кровельных работах, где использовалась сварка. В результате большого пожара пострадали около 70 человек, погибли 19. Впрочем, на волне паники распространяли слухи о том, что жертв могло быть ещё больше, ведь "гибли нигде не зарегистрированные мигранты" – всё это остаётся в зоне конспирологии, но и официальных хроник достаточно для понимания всего ужаса произошедшего.

Позже в ходе расследования выяснилось – сам ТЦ изобиловал нарушениями, что и оказалось благоприятной почвой для последующих трагических событий. В Следственном комитете России сообщали, в частности, о нарушениях пожарной безопасности "Адмирала" – на них много лет закрывали глаза как контролирующие органы, так и владельцы здания. К примеру, внутри здания были возведены металлические конструкции, предел огнестойкости которых составляет всего лишь 15 минут. После начала пожара они практически сразу обвалились, перекрыв людям путь к выходам из здания.

При чём же здесь Алексей Сёмин? Выяснилось, что ещё в 2007 году он и входящее в его империю ЗАО УК "АС Менеджмент" выкупили производственные помещения по улице Клары Цеткин в Казани, ранее принадлежавшие заводу "Серп и Молот". Эти помещения переоформили в торговый комплекс, после чего отдали в аренду компании "Заря". Ну а арендатор организовал там полноценный торговый центр. На деле же под торговые ряды оказались отведены бывшие производственные цеха, которые под новое назначение по многим критериям не подходили. Более того – в ходе следствия выяснилось, что с 2013 года здание "Адмирала" и вовсе использовалось без разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции), с грубыми нарушениями норм противопожарных правил.

После трагедии Сёмина как владельца пытались привлечь к уголовной ответственности и даже заочно арестовали. Сам миллиардер в это время находился опять-таки в своём французском замке – говорили, мол, отправился лечиться, никак не мог поддерживать здоровье в России. Поэтому его интересы в нашей стране защищали только нанятые адвокаты. На имущество Сёмина (около 500 земельных участков и объектов недвижимости) в России был наложен арест. Однако в последующие годы уголовное преследование миллиардера было прекращено. Впрочем, Сёмин после случившегося предпочёл на Родину больше не приезжать, участвуя в бизнес-проектах в России на расстоянии. Практически "пионер удалёнки"… Научился зарабатывать деньги на русских, не выходя из французского замка.

При этом Сёмин – давний игрок на земельном поле в Татарстане, и к игроку этому уже возникали претензии. Так, в 2013 году глава Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на деятельность миллиардера в Верхнеуслонском районе республики, где тот занимался лесопосадками на своих угодьях. Хотя эти участки могли быть выделены по иные цели. Минниханов указал, что Сёмин ведёт свои дела, прямо скажем, хитро – деревья сажали в шахматном порядке, и на лес это было мало похоже:

Алексей Сёмин пытается сажать деревья, и деревья сажаются в шахматном порядке. Во-первых, план лесоустройства должен быть, всё это документально должно быть оформлено. Я не возражаю, если он лес сажает. Но под названием "лес" делать там квадратики, полосы и не использовать землю? Я считаю, что это неправильно,

– высказался тогда Минниханов.

Впрочем, после критики Минниханов поблагодарил Сёмина за передачу 300 га земель для многодетных семей. И добавил, дескать, освоение территорий должно продолжаться за счёт ещё имеющихся "внутренних ресурсов". После чего поручил прокурору республики проверить законность того самого "шахматного" озеленения Сёминым своих участков. Примечательно, что годом ранее вопрос использования Сёминым скупленных им сельхозтерриторий уже вставал ребром. Тогда президент Татарстана в том же Верхнеуслонском районе обратил внимание на большой объём заброшенных полей, предложив изымать такие простаивающие зазря земли. На что ему пояснили, что эти территории принадлежат миллиардеру, и их пытались арендовать под сельхозугодья, но потенциальным инвесторам договориться с владельцем так и не удалось...

Кстати, олигарх Сёмин остаётся непотопляемым французским другом не только Татарстана, но и других регионов России. А если он ещё и в нацпроекты зайдёт, прибыль только умножится. Но будет ли от этого польза России?