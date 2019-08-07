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Русский журналист выпустит книгу об охоте на него СБУ и антифашистском подполье Украины
07 августа 2019, 03:09 • 34 • Политика
Русский журналист Игорь Петрашевич выпустит книгу о том, как в Киеве он несколько лет вёл работу "под прикрытием", как в это время за ним охотилась СБУ и неонацисты, а также о неоценимой помощи антифашистского подполья Украины. Премьера книги намечена на этот август.
Издание выйдет под названием "Наш человек в Киеве", представлять его будет РИА ФАН, сотрудником которого является Петрашевич. Журналист более двух лет отработал в Киеве, освещая самые неудобные для пришедших к власти после Майдана темы.
Киевские политики требовали "найти и обезвредить" неуловимого журналиста, личность которого долго оставалась для них тайной. Поисками тайного "агента" занималась как СБУ, так и неонацисты. Вычислить, кто собирает сведения, которые от широкой общественности Киев желал сокрыть, не удавалось в течение 30 месяцев.
В итоге Петрашевича всё же вычислили и депортировали с Украины под предлогом "факта сотрудничества с российскими СМИ". Сам он после высылки смог раскрыть некоторые детали своей работы.
"В последний год работы в Киеве за мной уже велась практически постоянная слежка, не помогали переезды и другие способы скрыться. Особенно доставалось от неонацистов, с которыми несколько раз приходилось даже драться", - рассказал он.
Он отметил, что много раз ему удавалось выходить из сложных ситуаций благодаря невероятной коррумпированности как сотрудников СБУ, так и националистов. Однако так везло не всем: в книге журналист обещает рассказать, как неугодных власти калечат и даже убивают. Петрашевич упоминает также, что помогали ему простые украинцы, отважно действующие в антифашистском подполье "европейского" государства.
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