Террористическое движение "Талибан"* вошло во второй по численности населения город Афганистана Кандагар. Депутат Московской городской Думы, секретарь Союза журналистов России, политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев прогнозирует захват важнейшего населённого пункта страны в течение июля.

По словам Андрея Медведева, пока представители движения "Талибан"* выкладывают в Сеть ролики о том, как их отряды продвигаются к городу, тем временем, по данным РИА "Новости", губернатор одноимённой провинции Кандагар Рахматуллах Рауфи заявил, что ситуация находится под контролем, а боевики уже отступают.

Андрей Медведев отмечает, что "Талибан"* входит в район за районом страны. За редким исключением они берут военные базы без боев.

"Они, глупенькие, просто не читают "экспертов" по Афганистану. Тех, что сообщают о победах афганской армии и об отечественной войне афганского народа против купленных Пакистаном талибов", - отмечает Андрей Медведев.

*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.