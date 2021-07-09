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Русский журналист дал прогноз по афганскому конфликту: Всё решит июль
09 июля 2021, 15:25 • 96 • Политика
Террористическое движение "Талибан"* вошло во второй по численности населения город Афганистана Кандагар. Депутат Московской городской Думы, секретарь Союза журналистов России, политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев прогнозирует захват важнейшего населённого пункта страны в течение июля.
По словам Андрея Медведева, пока представители движения "Талибан"* выкладывают в Сеть ролики о том, как их отряды продвигаются к городу, тем временем, по данным РИА "Новости", губернатор одноимённой провинции Кандагар Рахматуллах Рауфи заявил, что ситуация находится под контролем, а боевики уже отступают.
Андрей Медведев отмечает, что "Талибан"* входит в район за районом страны. За редким исключением они берут военные базы без боев.
"Они, глупенькие, просто не читают "экспертов" по Афганистану. Тех, что сообщают о победах афганской армии и об отечественной войне афганского народа против купленных Пакистаном талибов", - отмечает Андрей Медведев.
*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.
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