Русский язык заставил американцев страдать

Русский язык остаётся одним из самых популярных языков, изучаемых в США. В Нью-Йорке он занимает третье место по количеству носителей после английского и испанского. Однако язык Пушкина, Достоевского и Толстого даётся простым Джону и Джессике непросто. О том, как американцам приходится страдать, изучая великий могучий, они рассказали сами.

В первую очередь американцев смущает большое количество однокоренных слов, использующихся в русском языке для обозначения одного и того же. Например, одного из изучающих русский пользователя интернета поразило огромное количество однокоренных слов для "обозначения кошки".

"Кошка, Кот, Кошки, Коты, Котэ, Киска, Кисонька, Котофей, Котяндра, Котик, Кисуня, Кошак, Котяра... аААааААа..." - недоумевает пользователь JoeD.

Со схожими проблемами столкнулся ещё один житель США, отважившийся осилить изучение русского языка.

"- Есть пить?

- Попить или выпить?

- Попить есть?

- Есть!

- А есть есть?

- Есть!

- А как это есть?

- Пить", - запутался американец CraigDeived.

Ещё одного американца удивило то, что русские для записи пользуются прописью. Кроме того, через некоторое время после начала изучения русского языка он понял, что его фразы скорее напоминают речь ребёнка, нежели взрослого человека.

"Мой учитель русского научил нас писать на русском на первом курсе, а потом мы перестали, потому что большинство русских так не пишут, и это заставило меня почувствовать, что я пишу как ребёнок. Оказалось, что русские не пишут печатными буквами, а у них есть курсивый, прописной алфавит", - выяснил пользователь Matt.

Страданий американцам доставляет и русская фонетика. Наличие твёрдых и мягких звуков поставили одного из желающих выучить русский язык американцев в настоящий тупик.

"Произношение слов в русском языке всё время загоняет меня в ступор. Они используют твёрдые и мягкие гласные, равно как и согласные буквы", - мучается Carrie.