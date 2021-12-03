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Русский язык возвращается в Африку

03 декабря 2021, 09:55  •  78 • Украина
«Изучение русского языка будет способствовать развитию образования и науки в ЦАР»
В школы и университеты Центральноафриканской Республики возвращается изучение русского языка.
Преподавание русского языка в этой африканской стране не новость, дети в школах учили русский язык ещё во времена Жана Беделя Бокассы, который правил страной в 1966–1979 годах и провозгласил себя императором, а страну империей. Однако после падения императорской власти преподавание русского языка было приостановлено, оно стало возвращаться в средние школы только в 2019 году, когда в отношениях Российской Федерации и Центральноафриканской Республики активизировалось сотрудничество.
Начиная со следующего года русский язык будет обязательным не только для средних школ, но и для университетов. Президент ЦАР Фостен-Арханж Туадера уже подписал указ, по которому русский язык станет обязательным для изучения в университете в 2022 году.
В настоящее время специалисты России и ЦАР приступили к разработке учебных программ, а в январе 2022 года министр образования ЦАР прибудет в Москву для встречи с российским коллегой. Главная тема предстоящей встречи – вопрос о преподавателях русского языка, в республике их нет, поэтому вся надежда на учителей из России, которые согласятся приехать в Африку.
«Изучение русского языка в Университете Банги будет способствовать развитию образования и науки в Центральноафриканской Республике. К тому же раньше русские преподаватели обучали студентов не только русскому языку, но и физике, химии и математике, и мы верим, что русские преподаватели вернутся»,
– надеется министр образования ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале.
Пока в республике всего один государственный вуз, который находится в столице страны городе Банги.
Сам министр изучал русский язык в школе в семидесятых годах прошлого века, потом продолжал учить его во Франции. По его словам, в университете и в школах его страны сохранились русскоязычные материалы, учебники и методические пособия, которые всё ещё могут пригодиться, их специально хранили в надежде на возвращение русских учителей.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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