Русский язык в офисе Зеленского назвали историческим для Украины

Советник украинского лидера Алексей Арестович выступил с идеей разделить понятия "русский" и "российский".

На Украине предложили разделить термины "российский" и "русский" и вписать последний в законы Незалежной. С такой идеей выступили в офисе Владимира Зеленского. По мнению инициатора Алексея Арестовича, который является советником офиса президента, русский язык является историческим для Украины.

Он подчеркивает, что понятия "русская культура" и "русский язык" следует прописать в местном законодательстве. Арестович не преминул добавить, что русский язык возник именно на Украине.

Напомним, что последние два года в Незалежной действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни.

В России закон резко критиковали. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным, передаёт РИА Новости.