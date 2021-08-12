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Русский язык в офисе Зеленского назвали историческим для Украины
12 августа 2021, 19:00 • 153 • В мире
Советник украинского лидера Алексей Арестович выступил с идеей разделить понятия "русский" и "российский".
На Украине предложили разделить термины "российский" и "русский" и вписать последний в законы Незалежной. С такой идеей выступили в офисе Владимира Зеленского. По мнению инициатора Алексея Арестовича, который является советником офиса президента, русский язык является историческим для Украины.
Он подчеркивает, что понятия "русская культура" и "русский язык" следует прописать в местном законодательстве. Арестович не преминул добавить, что русский язык возник именно на Украине.
Напомним, что последние два года в Незалежной действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно ему единственным государственным языком в стране считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни.
В России закон резко критиковали. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его абсурдным, передаёт РИА Новости.
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