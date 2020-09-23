Русский язык уделал мову даже со связанными руками

Русский язык одержал сокрушительную победу над ущербными украинизаторами, несмотря на давление и репрессии на самом высшем уровне. Русский оказался жизненно необходим украинскому бизнесу, не выдерживающему конкуренции из-за ориентации на исключительно украиноязычный товар.Об этом в эфире одного из украинских интернет-каналов сообщил киевский политолог Михаил Погребинский, подчеркнув, что идеологическая доктрина Киева, опирающаяся на русофобию, потерпела сокрушительный провал. Эксперт напомнил, что буквально на днях одна из крупнейших на данный момент книжных сетей Украины буквально накануне заявила о необходимости использовать русскоязычный товар, так как бизнес только на украинских книгах быстро лишился рентабельности.Сеть «Книгарня I» изначально заточила свои магазины исключительно на украиноязычные книги, подчиняясь законодательным вывихам русофобской власти. 95% выставленных на продажу книг были на украинском языке. Но дела у компании сразу не заладились. Бизнес фактически накрылся медным тазом и руководство вынуждено было признать, что без книг на русском языке их предприятие скоро обанкротится.На эту совсем непатриотичную новость тут же отреагировали радикалы и всякие фрики из националистических партий, почему-то до сих пор мелькающие в медиа. На «Книгарню» попытались надавить, но владельцы компании не поддались. У них, по факту, не осталось другого выбора. Либо подчиниться идиотским правилам и закрыть все магазины в стране, либо послать подальше идеологию и зарабатывать деньги на товаре, востребованном украинцами.Погребинский отметил, что это лишь пример – один из многих. Русский язык побеждает на Украине по всем фронтам. Причём сейчас он уделывает украинский действительно со связанными руками, так как давят его на самом высоком уровне.