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Русский язык советника Порошенко вызвал недовольство депутатов

08 декабря 2018, 17:39  •  141 • Политика
Депутат Верховной Рады Украины заявил, что разговаривая в эфире передачи на русском языке, советник президента Украины Юрий Бирюков проявляет неуважение ко всей "украинской нации".
Советник украинского президента Юрий Бирюков подвергся резкой критике со стороны депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняющего его в неуважении "к украинской нации" за использование русского языка в своей речи в эфире передачи "Народ против" на канале Zik.
Мосийчук отметил, что говоря на русском языке, советник президента "подставляет шефа", предвыборным лозунгом которого был "Армия. Язык. Вера".
Украинские чиновники и политики часто обвиняются в употреблении в разговорах русского языка, кроме того, по всей стране регулярно запрещается все, что с ним связано. Так, Украиной составлен список из 200 российских книг, которые запрещено ввозить на территорию страны из-за "антиукраинского содержания".

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