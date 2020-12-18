Русский язык получил президентскую защиту в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон успел-таки ещё до инаугурации избранного президента Майи Санду подписать закон, фактически защищающий русский язык. Речь идёт о документе, который восстанавливает статус русского как языка межэтнического общения.

Ранее, напомним, Додон в интервью телеканалу "Россия 24" высказал надежду на то, что успеет одобрить этот закон. Президент Молдавии усомнился в том, что его преемник примет этот документ о русском языке и поставит подпись.

Додон тогда же заметил, что как минимум треть населения республики - люди русскоязычные, а на русском языке могут разговаривать практически все молдаване.

Принятые законодателями, а после и президентом Молдавии поправки предусматривают снятие ограничений на вещание российских телеканалов. Русский язык же повышает свой статус в республике.

Опасения Додона по поводу преемников и законов, касающихся русского языка, не беспочвенны. Ранее, напомним, практически сразу после избрания, Санду довольно резко высказалась о законопроекте, обязывающем госструктуры Молдавии общаться с гражданами республики в том числе и на русском языке.

"Этим проектом хотят разделить общество и поднять людей на баррикады", - отреагировала тогда Санду.