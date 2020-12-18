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Русский язык получил президентскую защиту в Молдавии
18 декабря 2020, 16:10 • 112 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о языках, который восстанавливает статус русского как языка межэтнического общения. Тем самым русский язык фактически получил в республике защиту, повысив свой статус.
Президент Молдавии Игорь Додон успел-таки ещё до инаугурации избранного президента Майи Санду подписать закон, фактически защищающий русский язык. Речь идёт о документе, который восстанавливает статус русского как языка межэтнического общения.
Ранее, напомним, Додон в интервью телеканалу "Россия 24" высказал надежду на то, что успеет одобрить этот закон. Президент Молдавии усомнился в том, что его преемник примет этот документ о русском языке и поставит подпись.
Додон тогда же заметил, что как минимум треть населения республики - люди русскоязычные, а на русском языке могут разговаривать практически все молдаване.
Принятые законодателями, а после и президентом Молдавии поправки предусматривают снятие ограничений на вещание российских телеканалов. Русский язык же повышает свой статус в республике.
Опасения Додона по поводу преемников и законов, касающихся русского языка, не беспочвенны. Ранее, напомним, практически сразу после избрания, Санду довольно резко высказалась о законопроекте, обязывающем госструктуры Молдавии общаться с гражданами республики в том числе и на русском языке.
"Этим проектом хотят разделить общество и поднять людей на баррикады", - отреагировала тогда Санду.
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