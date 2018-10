Русский язык на Украине уходит в подполье

В начале октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об украинском языке. Закон украинизирует все ключевые сферы: судебную систему, здравоохранение, госслужбу, образование, СМИ, рекламу и культуру. Смогут ли украинцы, привыкшие говорить на русском языке, сохранить за собой это право?

«ЗАТРАВЛЕННЫЕ СОБАКИ»

- Как границу прошла, москалька? - радостно встречает меня двоюродная сестра Лиза в ресторане. За время поездок на Украину я уже заметила: чем дороже заведение, тем лучше в нем говорят по-русски.

- В этот раз без приключений. Правда, очень интересовались, сколько наличных денег я везу. Достала кошелек и показываю таможеннику. Вот, говорю, 1200 рублей. А он в лице изменился, когда увидел купюру в 200 рублей с Крымом…

В этот момент к нам присоединяется знакомый сестры - популярный политический блогер-журналист.

- Можешь называть меня Назаром, - на ходу придумывает себе имя и заглядывает ко мне в тарелку. - Соскучилась по борщу и галушкам?

- Не сбивай с мысли, - рявкает на него сестра и продолжает. - Люди устали. Когда возвращаешься из Европы, это сильно бросается в глаза - у украинцев взгляд, как у побитых собак, затравленных войной, высокими ценами на ЖКХ и бензин, отсутствием работы.

- Да не такие вы и затравленные, - вступаю я в спор. - Города активно застраиваются. По всей Украине дороги отремонтировали - в Харькове, в Донецкой области, я уже не говорю о Западной Украине и Киеве.

- А зарплаты? По статистке, в среднем в Киеве получают по 9 - 12 тысяч гривен (18 - 25 тысяч рублей. - Авт.), но в реальности у большинства людей на руки выходит в два раза меньше. Горячую воду в Киеве отключили в апреле и дали только в середине октября. Зато коммунальные платежи выросли почти в 1,5 раза, - не унимается сестра. - У меня «коммуналка» доходит подчас до 3 тысяч гривен. Это почти половина моей месячной зарплаты!

- Придет новый президент и все исправит. Кстати, а кто победит? - спрашиваю я.

Неожиданно Назар тихо спрашивает:

- А мужик позади меня давно здесь сидит?

Сосредоточенность незнакомца на нашем разговоре хорошо ощущается.

- Главный оппонент Порошенко - это Тимошенко, - Назар переходит на полушепот. - У нее есть поддержка украинских олигархов. Сейчас она лидер соцопросов. Хотя украинцы относятся к ней двояко. Одни безоговорочно верят. Другие считают, что Тимошенко уже была у власти и ничего нового стране предложить не может.

- А если Юля и Петя договорятся и поделят власть?

- Вряд ли. В случае победы Тимошенко наплюет на все договоренности и обвинит Порошенко, например, в коррупции. Что совсем несложно, если посмотреть внимательно на то, как предприятия, принадлежащие президенту, процветают, когда все вокруг еле выживают.

В этот момент официант приносит счет. Соседний столик пуст, мужчина, внимательно слушавший нас, исчез.

- Не нравится мне это, - нахмурившись, замечает Назар. - Хотя и на эсбэушника он не похож.

ПОНАЕХАЛИ В КИЕВ НАШ НЕРЕЗИНОВЫЙ

- Ты так будешь дома разговаривать. А сейчас ты на работе, так что будь добра говорить на государственном языке, - по-украински орет на продавщицу в кофейне здоровый мужик. - Ты что? Языка не знаешь?

- Знаю.

- Ты в какой стране живешь?

- В Украине.

- То-то же. Так что говори на своем языке.

Я дождалась, пока национально озабоченный выйдет из кофейни, и заказала капучино. Испуганная девушка поначалу расспрашивала меня по-украински, но, расслабившись, перешла на русский.

- И часто у вас так? - интересуюсь осторожно.

- Периодически заходят такие. Это же не киевляне. Коренные киевляне по-русски говорят. А это понаехавшая деревня. В провинции работы нет, все сюда за деньгами тянутся. Ну и теперь учат нас жизни, - робко говорит девушка. - Знаю я украинский, но привыкла говорить по-русски, потому что в семье на нем разговаривали.

Выхожу из кофейни и нос к носу сталкиваюсь со знакомым персонажем из предыдущего заведения. Черт возьми! Какое совпадение. Просто прилип он ко мне...

ШАРОВАРЩИНА

С 13 октября на Украине на державну мову перешли в обязательном порядке все телеканалы. 75% контента должно быть исключительно на украинском.

- Украинизация всей страны, - комментирует киевский политолог. Он просит не называть его имени, опасаясь нападок со стороны коллег из-за общения с российскими журналистами. - А по-нашему, шароварщина. Власти цепляются за язык и веру, это как инструменты управления массами. Так легче стравливать запад и восток; тех, у кого родня в России, и тех, кто лютый националист; тех, кто говорит по-русски, и тех, кто размовляет. Власти создали образ внешнего врага - России, и при каждой своей неудаче кивают на Москву. О том, что Порошенко сам не так давно заговорил на украинском, все предпочитают молчать. Как и о том, что в любой непонятной ситуации он переходит на русский.

- Интересно, на каком языке он думает?

- Думает? - засмеялся политолог. - Сложно угадать, что у людей в голове. Но если тебя воспитали русскоговорящие родители, если в семье говорили по-русски, то ты и мыслишь так же.

- Вы же понимаете, что, запрещая изучать русский язык, вы ограничиваете возможности ваших детей. Они будут замкнуты на Украине и украинских диаспорах за границей, - говорю я. - Власти целенаправленно вбивают в голову мысль, что русский язык равно Россия. А Россия - это враг.

- Возможно, для подрастающего поколения это будет так через несколько десятилетий, но сейчас для большинства украинцев русский язык вовсе не означает поддержку России. Для Украины русский язык - это русский мир, который не равняется России. Это больше, чем политика, это ментальность.

Запрет русского языка, украинизация ТВ и радио - власти сознательно загоняют думающее население во внутреннюю миграцию.

- Куда? - переспрашиваю я.

- Речь об интеллигенции, которая не готова к реальной физической миграции. Эти люди хотят жить на Украине, но государство сознательно ограничивает их возможности - развиваться, получать информацию, свободно общаться. Люди начинают искать лазейки, уходят в тень. Нельзя смотреть российское ТВ - устанавливают кабельное. Нельзя слушать песни на русском - скачивают их на флешку и слушают в машине. Нельзя купить русскоязычную книгу в книжном - заказывают ее в интернет-магазинах. И так во всем. Загоняя людей в тень, государство на самом деле изолирует себя от большой части народа.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В Кирилловской церкви, где сохранились фрески Врубеля, музейные смотрительницы встречают меня на державной мове. В храме тихо и пусто. Не каждый турист заберется в этот район Киева. Неожиданно уединенность нарушает группа младшеклассников. Пожилая учительница строго прикрикивает на детей по-украински. Малыши вторят ей на мове. Специально становлюсь неподалеку от группы и прислушиваюсь: сплошной украинский. И лишь тройка малышей что-то шепчет тихонько на русском.

P. S. Под конец поездки в Киев я с облегчением выдохнула, поставив себе диагноз. Я параноик, придумавший себе, что кто-то следит за мной на Украине. Кому я нужна?

Выбегаю из лифта и чуть не сбиваю с ног… Да-да, тот самый седовласый мужчина. Кареглазый, смуглый.

- Do you speak English? - произносит мой преследователь и протягивает карту города. - Where is this club? - И тычет пальцем в яркую рекламу стриптиз-клуба, помещенную сбоку от карты.

Кратко объяснив, что Киев знаю плохо, а стриптиз-клубы еще хуже, бегу к стойке ресепшна.

- Вы знаете, кто это? - испуганно спрашиваю администратора.

- Еще бы. Всех девок наших замучил. Уже неделю тут живет. Турок. Приехал за дешевой любовью. Они сейчас целые секс-туры организуют к нам, думают, что любовь продается. Но украинская - никогда.

С этим утверждением можно было бы поспорить. Но зачем?

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА

Если нападут националисты, Русская церковь на Украине не продержится и часа

Корреспондент «КП» побывала в самых главных святынях православных, которые есть в незалежной и на которые претендуют раскольники

- Нам есть, что терять, - в один голос твердят православные священники и смиренно добавляют. - Но монах должен претерпеть изгнание.

Они говорят об одном - угрозе захвата главных православных святынь Украины. Трех лавр: Киево-Печерской, Почаевской в Тернопольской области и Святогорской лавры в 160 километрах от Донецка. (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники