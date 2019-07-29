Русский язык может вернуться на Украину

Верховный комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам Ламберто Заньер смело заявил, что минкульт Украины вместе с уважаемой евро-организацией корпят над поправками в закон о национальном языке.

Неужели на Украине вновь официально разрешат говорить на русском? И если да, то когда и кому? Эксперты попытались развеять туман.

КТО ГОТОВИТ ПОПРАВКИ?

Принять поправки в закон могла бы новая Верховная Рада или министерство культуры, но...

- Не очень понимаю, как нынешнее украинское Минкультуры которое полностью контролируется националистами, может поправки о русском языке с послаблениями принять, - изумляется украинский политолог Михаил Погребинский, - Ну, если хозяева у Киева поменяются, и новая Рада всё зафиксирует, то и все министерства станут более сговорчивы.

КОГО ПОПРАВКИ КОСНУТСЯ?

Закон, подписанный Порошенко 16 мая - и вступивший в действие 16 июля - обязывает общаться на украинском представителей всех органов государственной власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Кого могут коснуться «смягчения»?

- Для госслужащих украинский язык останется обязательным и основным при любых поправках, - уверен Богдан Безпалько, член президентского совета по межнациональным отношениям, - Для официальных учреждений, сферы обслуживания — тоже. По ныне действующему закону официант в ресторане не имеет права обращаться к вам на русском. Как, впрочем, и врач скорой на вызове. Но люди в быту продолжат говорить на русском. А закон этот без поправок сформирует определенный тип сознания. И снизит грамотность. Это культурное обеднение человека. Особо важна ситуация с украинизацией школы. Ощущение, что она необратима.

КОГДА ЭТО ЗАРАБОТАЕТ?

Примут ли поправки в закон о языке на первом заседании Верховной Рады? Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко уверен, что нет:

- В Раде примут присягу, изберут руководство Рады и начнут формировать состав комитетов и состав правительства. Только после этого начнут рассматривать проекты. О законе о языке вспомнят в сентябре или в октябре… В ОБСЕ некоторые вещи рассматривают десятилетиями — тут может быть похожая история.

НУ И ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО?

Увы, заявления о притеснении нацменьшинств — это всё политические игры.

- Европейские страны, у которых есть нацменьшинства на Украине - Венгрия, Румыния и Польша — выступали резко против закона о языке, - напоминает Ростислав Ищенко, - Это осложняло ситуацию для Украины в ЕС. ОБСЕ не первая структура, заявлявшая о том, что закон надо изменить. Ну а дальше с Минкультом Украины внесение изменений можно согласовывать и два года. А через два года они могут и неактуальными стать. При том процесс запущен и можно говорить Европе: видите, мы же с Украиной работаем! А будет ли результат такой работы— вилами по воде писано.

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