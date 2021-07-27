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Русский язык хотят вернуть на украинское ТВ. Мова отпугивает

27 июля 2021, 06:05  •  173 • Украина

Как ни бесились «мовные патриоты», сколько ни устраивали провокаций «под заказ», а жизнь расставляет всё по своим местам. И вот уже даже Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынужден был признать, что «вопрос поддержки и развития государственного языка остаётся средством политической войны».

И войну эту со своим народом украинские чиновники с треском проиграли, потому что программы на украинском языке отпугнули зрителей, а телеканалы стали терять рейтинги.

Чиновники отметили, что после вступления в силу норм закона о государственном языке о дублировании на украинский язык фильмов и телесериалов часть телеканалов отказалась выполнять эти требования. Но остальные, попытавшись выполнить требования закона, после падения рейтингов плюнули на закон и продолжили вещать на «великом и могучем». Телемагнаты воспользовались тем, что никаких механизмов наказания за отказ переходить на украинский язык в законодательстве не предусмотрено.

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона караются штрафами в размере от 200 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 11 900 гривен). Однако поскольку следить за выполнением требований закона должен уполномоченный по защите государственного языка, которым в данный момент является Тарас Креминь, то системно никто не отслеживает все эти нарушения, поскольку их очень много.

«Очевидность того, что язык используют только как средство разжигания вражды, подчеркивается тем, что «родители и владельцы патриотизма» все свои усилия бросили на охоту за «головами», на боевой клич относительно покарания, санкционирования – и ни одного слова о том, какого качества продукт предложили зрителю те, кто формально выскользнул из перечня врагов, пустив в эфир откровенную халтуру. Наиболее возмутительным является тот факт, что умышленное нарушение закона происходит с пониманием отсутствия инструментов для наказания за такие нарушения, происходит дерзко и с использованием слоганов о высоких целях», – негодует Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Нацсовет заявил, что причиной провала украинизации украинских телеканалов стало «низкое качество озвучки» изначально русскоязычного контента, переведенного на украинский. Например, сериал компании Владимира Зеленского «Квартал 95» «Сваты», который вначале перевели на украинский язык, моментально просел в рейтингах и на телеканалы вернули русскую версию сериала. Понятное дело – ведь его в обход всех санкций по-прежнему продают в Россию.

Но пока украинские «мовные» патриоты и чиновники льют крокодиловы слёзы по «халтурным» программам на украинском языке, по данным американской компании Gallup, которая в 2008 году проводила соцопросы в Украине, 83% жителей страны в общении предпочитают именно русский язык. А после 2014 года более трех четвертей всех запросов в поисковых серверах интернета делаются на русском языке.

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