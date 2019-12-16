Русский язык должны учить 6 млн человек в Германии. А в Латвии запустили "марш света" в защиту наших

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, как подчёркивается в сообщении, уделяется слишком мало внимания.

Дайте немцам изучать русский язык

Текст письма депутатов оказался в распоряжении RT. Там подчёркивается, что в Германии живут порядка 6 миллионов русскоязычных людей, однако изучение русского языка в школах недостаточно поддерживается на уровне властей. А, как считают авторы письма, заняться подобной программой поддержки более плотно должны в Министерстве культуры федеральных земель.

"Ассоциации преподавателей русского языка в Германии констатируют, что русский язык как школьный предмет, по их мнению, не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель. Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях", - цитирует телеканал письмо.

Депутаты пытаются выяснить, что думают в правительстве об изучении русского языка в самом широком смысле на уровне школьного образования всеми желающими - есть ли повестка по освоению иностранного языка, чтобы достигнуть "взаимопонимания между народами", а также вывести сотрудничество с Россией на новый уровень?

"Марш света против тьмы"

Защитить русский язык пытаются и в Латвии. Так, вечером 5 декабря в центре Риги прошло массовое шествие в защиту образования на русском языке в школах страны.

Участие в мероприятии, которое получило название "Марш света против тьмы", приняли несколько тысяч человек.

Сначала участники акции собрались у здания Министерства образования и науки Латвии. Чиновники именно этого ведомства прилагают все усилия для того, чтобы полностью вытеснить русский язык из образовательного процесса, и пытаются перевести школьное образование исключительно на латышский язык.

Участники марша несли плакаты с надписями на трех языках - английском, русском и латышском. "Остановите лингвистический геноцид", гласила надпись на одном из плакатов. На другом можно было прочитать лозунг, написанный на латышском языке: "Учить латышский - да. Учиться на латышском - нет".

Спасите русский язык... в России?

Примеры защиты русского языка есть и в нашей стране. Одним из последних стал инцидент с так называемым "клоачным профессором" - преподавателем ВШЭ Гасаном Гусейновым.

В октябре этого года Гусейнов написал в соцсети:

"В Мoскве с сoтнями тысяч украинцев и татар, кыргызoв и узбекoв, китайцев и немцев невoзмoжнo днём с oгнём найти ничегo на других языках, крoме тoгo убoгoгo клoачнoгo русскoгo".

Сказанное им было воспринято как оскорбление русского языка. В ВШЭ пришли к такому же выводу и посоветовали Гусейнову извиниться. Однако он посчитал себя правым. Откликов в Сети на тему было много. Помимо откровенных ругательных, традиционно появились и анекдотичные. А главными героями стали и сама Высшая школа экономики, и её преподаватели, не раз оказывавшиеся в ситуациях, подобных по накалу проблеме Гусейнова.

- Алло, прачечная? - говорит набирающий нужный номер герой анекдота.

- Клоачечная!!! Это Высшая школа экономики! - отвечают на том конце провода.

Интересно, что после представители ВШЭ принесли извинения Гасанову, отметив, что комиссия школы допустила ошибки, рассматривая его дело.

Русское слово может менять мир

Как ранее заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, сила русского слова способна менять мир, демонстрируя преимущество русской культуры.

"Английский язык используется для бытового общения. Его нельзя сравнить ни с одним из национальных языков. Русский язык не только по количеству носителей, но и по той роли, которую играет в мире, уникален. Задача - распространять и защищать русский язык. Мы должны укреплять культурные связи внутри российского пространства. Красота русского языка спасёт мир!" - рассказал он, выступая на Международном гуманитарном Ливадийском форуме.

А заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев ранее говорил о создании юридической службы для защиты русских по всему миру и в целом о разработке стратегии развития России, получившей название "Русская мечта - 2050", где также будут отображены пункты защиты русскости.

Обозреватель телеканала "Царьград" Сергей Михеев так говорил о юридической службе защиты русских по всему миру.

"Несомненно, защита русских по всему миру была актуальна и осталась таковой. И то, что появилась такая инициатива, как создание юридической защиты для русских по всему миру, - хорошо. Но важно понимать, будет ли со стороны властей, государства поддержка этого процесса, ведь нельзя забывать о тех, кто хочет, чтобы наша страна становилась менее русской, чтобы о русских меньше говорили", - отметил он.