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Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев

02 декабря 2020, 03:15  •  39 • Политика
Журналист Андрей Медведев заявил, что Казахстан начал повторять ошибки Украины, которая вот уже несколько лет подаёт войну с русским языком как "борьбу за независимость". Теперь и в Средней Азии начали раздаваться заявления о том, что "русский язык - это издевательство".
Медведев обратил внимание на ситуацию с казахским блогером, правозащитником и предпринимателем Ермеком Тайчибековым, которого задержали за "разжигание розни". Поводом для уголовного преследования стало его интервью, в котором он рассказывает о процессе дерусификации Казахстана.
По его словам, в последнее время руководство страны начало продвигать на государственном уровне идеологию возвышения казахской нации, из-за чего участились межэтнические конфликты.
В Казахстане стали массово переименовывать улицы, носящие российские названия, в школах детям рассказывают о "советской оккупации", а местная интеллигенция просит власти отменить статью Конституции, которая позволяет использовать русский язык в госучреждениях. Недавно сотрудник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета Айыпхан Мухамадиев опубликовал статью, в которой раскритиковал законодательство, позволяющее депутатам говорить по-русски в парламенте. По его словам, это "издевательство над казахским языком".
Медведев напомнил, что точно такие же процессы чуть ранее были запущены на Украине. Ни к чему хорошему они страну не привели.
И честно, непонятно, чем дерусификация кому поможет? Вот на Украине и проспект Бандеры есть, и памятники Ленину снесли, и марш вышиванок есть, и русский запрещают. А счастье не наступает, - пишет журналист в Telegram.

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