Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев

Медведев обратил внимание на ситуацию с казахским блогером, правозащитником и предпринимателем Ермеком Тайчибековым, которого задержали за "разжигание розни". Поводом для уголовного преследования стало его интервью, в котором он рассказывает о процессе дерусификации Казахстана.

По его словам, в последнее время руководство страны начало продвигать на государственном уровне идеологию возвышения казахской нации, из-за чего участились межэтнические конфликты.

В Казахстане стали массово переименовывать улицы, носящие российские названия, в школах детям рассказывают о "советской оккупации", а местная интеллигенция просит власти отменить статью Конституции, которая позволяет использовать русский язык в госучреждениях. Недавно сотрудник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета Айыпхан Мухамадиев опубликовал статью, в которой раскритиковал законодательство, позволяющее депутатам говорить по-русски в парламенте. По его словам, это "издевательство над казахским языком".

Медведев напомнил, что точно такие же процессы чуть ранее были запущены на Украине. Ни к чему хорошему они страну не привели.