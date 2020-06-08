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Русский врач в США о главной загадке COVID-19: "Непостижимым образом исчез"
08 июня 2020, 17:00 • 266 • В мире
Врач из Нью-Йорка Евгений Пинелис, всю весну рассказывавший в постах о том, какой ад творился в местных госпиталях из-за пандемии, сообщил, что "ковид непостижимым образом исчез".
Врач из США, который подробно в своих постах рассказывал о ситуации в госпиталях Нью-Йорка, рассказал о небывалом затишье в больницах - пандемия, по сути, ушла. Евгений Пинелис, который на протяжении весны описывал ситуацию на местах, признался, что ему удивительно, но "непостижимым образом ковид исчез".
"Остаётся сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьёт нормальная больничная жизнь", - отметил он.
Скриншот Telegram/ Голованов
Многочисленные респираторы, подготовленные заблаговременно на случай многочисленных пациентов с коронавирусом, сейчас оказались бесполезны, поясняет Пинелис.
"В ковидной зоне приёмника тишина. Два пациента, оба дышат сами, никакой кислородной поддержки им не требуется. Скучающая команда спряталась за ревущим фильтром", - описывает он ситуацию изнутри.
При этом, напоминает врач, ещё буквально полтора месяца назад в ковидной был настоящий ад.
"Полтора месяца назад это помещение было забито до отказа, а между каталками с пациентами приходилось планировать маршрут, всё одно матерясь при неизбежном касании, казалось бы, навсегда загрязнённых поверхностей. Ковид уходит из города", - констатировал он, указав, что сейчас наступило время, чтобы осознать пережитое и задаться вопросом - "что это было".
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