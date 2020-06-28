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Русский врач назвал "город-проклятье" в США
28 июня 2020, 14:00 • 126 • В мире
Русский врач Евгений Пинелис, работающий в Соединённых Штатах, назвал "город-проклятье" в США. Таковым является Нью-Йорк для интровертов. Однако сейчас он как никогда малолюден. Жить в нём стало приятно после начала спада коронавируса, но лишь на несколько недель - до начала беспорядков, заметил специалист.
Работающий в Нью-Йорке русский врач-реаниматолог Евгений Пинелис рассказал на своей странице в Facebook об обстановке в городе в последние месяцы.
Специалист заметил, что Нью-Йорк, который он назвал "городом-проклятьем для интроверта", стал очень малолюдным.
По словам врача, в период между спадом пандемии коронавируса и началом беспорядков на волне развития движения Black Lives Matter город на время стал "приятным", эти несколько недель в мае были "неплохими".
Он добавил, что ему и другим жителям пока по-прежнему не хватает ряда любимых заведений общественного питания, музеев, магазинов и других мест, которые так и остаются закрытыми.
Однако к такому положению дел можно привыкнуть, посещая, например, виртуальные театры, и всё это кажется неважным на фоне другой серьёзной проблемы.
Пинелис подчеркнул, что местные власти до сих пор не представили какого-либо плана постепенного открытия школ. В связи с этим он обратился к правительству с просьбой вернуть детей в учебные учреждения - хотя бы для начала учеников младших классов.
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