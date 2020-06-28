Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Кон...
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько мет...
Главная / В мире

Русский врач назвал "город-проклятье" в США

28 июня 2020, 14:00  •  126 • В мире
Русский врач Евгений Пинелис, работающий в Соединённых Штатах, назвал "город-проклятье" в США. Таковым является Нью-Йорк для интровертов. Однако сейчас он как никогда малолюден. Жить в нём стало приятно после начала спада коронавируса, но лишь на несколько недель - до начала беспорядков, заметил специалист.
Работающий в Нью-Йорке русский врач-реаниматолог Евгений Пинелис рассказал на своей странице в Facebook об обстановке в городе в последние месяцы.
Специалист заметил, что Нью-Йорк, который он назвал "городом-проклятьем для интроверта", стал очень малолюдным.
По словам врача, в период между спадом пандемии коронавируса и началом беспорядков на волне развития движения Black Lives Matter город на время стал "приятным", эти несколько недель в мае были "неплохими".
Он добавил, что ему и другим жителям пока по-прежнему не хватает ряда любимых заведений общественного питания, музеев, магазинов и других мест, которые так и остаются закрытыми.
Однако к такому положению дел можно привыкнуть, посещая, например, виртуальные театры, и всё это кажется неважным на фоне другой серьёзной проблемы.
Пинелис подчеркнул, что местные власти до сих пор не представили какого-либо плана постепенного открытия школ. В связи с этим он обратился к правительству с просьбой вернуть детей в учебные учреждения - хотя бы для начала учеников младших классов.
Детей жалко. Им плохо в почти эксклюзивном общении с родителями, а родителям не так-то легко в постоянном контакте с детьми. […]. Перспектива же возвращения после летних каникул в обучение по Zoom пугает меня до икоты. […]. Делайте пока что хотите с музеями и театрами, стадионами и дискотеками, но, пожалуйста, верните детей в школы, - написал врач.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 05:00
Статую русского правителя на Аляске хотят снести: Мэр Ситки намекнул на связь с BLM
27 июня 2020, 12:55
«Требуем от властей США принять эффективные меры»: посольство России заявило об угрозах после публикации NYT
27 июня 2020, 19:55
Роль второго плана: почему Меркель призвала Европу готовиться к концу мирового лидерства США
27 июня 2020, 02:00
Экстремизм как явление жизни в Европе
27 июня 2020, 02:00
Эсхатология Карела Чапека
28 июня 2020, 09:00
"Если хочет поговорить про Крым...": Поклонская ответила на "уникальный шанс" Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.