Русский врач назвал "город-проклятье" в США

Работающий в Нью-Йорке русский врач-реаниматолог Евгений Пинелис рассказал на своей странице в Facebook об обстановке в городе в последние месяцы.

Специалист заметил, что Нью-Йорк, который он назвал "городом-проклятьем для интроверта", стал очень малолюдным.

По словам врача, в период между спадом пандемии коронавируса и началом беспорядков на волне развития движения Black Lives Matter город на время стал "приятным", эти несколько недель в мае были "неплохими".

Он добавил, что ему и другим жителям пока по-прежнему не хватает ряда любимых заведений общественного питания, музеев, магазинов и других мест, которые так и остаются закрытыми.

Однако к такому положению дел можно привыкнуть, посещая, например, виртуальные театры, и всё это кажется неважным на фоне другой серьёзной проблемы.

Пинелис подчеркнул, что местные власти до сих пор не представили какого-либо плана постепенного открытия школ. В связи с этим он обратился к правительству с просьбой вернуть детей в учебные учреждения - хотя бы для начала учеников младших классов.