Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Главная / Политика

Русский военный спутник "Космос-2551" заступил на боевое дежурство

10 сентября 2021, 02:25  •  76 • Политика
В Минобороны сообщили, что аппарат принят на управление космическим центром ВКС.
Военный спутник, который запущен накануне, 9 сентября, поздно вечером с космодрома Плесецк в Архангельской области на околоземную орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в", к началу новых суток уже заступил на боевое дежурство под специальным номером "Космос-2551".
Как сообщили в Министерстве обороны России, аппарат в назначенное время вышел на заданный маршрут и, соответственно, принят на управление Главным испытательным космическим центром им. Германа Титова ВКС. Со спутником налажена чёткая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме, уточнили в военном ведомстве страны.
Добавим, что это был седьмой, с декабря 2013 года, пуск лёгкой (стартовая масса - "всего" 160 тонн) ракеты-носителя "Союз-2.1в", предназначенной для выведения космических аппаратов на низкие круговые и эллиптические орбиты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





76
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 22:45
Глава МИД Венгрии разъяснил положения закона против гомосексуалистов: "Это безумие"
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
09 сентября 2021, 22:45
Политолог объяснил смысл встречи Путина и Лукашенко: "Эти вопросы важнее, чем казалось"
09 сентября 2021, 22:45
Предсказание Лукашенко сбылось: Встреча с Путиным завершилась спустя 3 часа
09 сентября 2021, 22:45
Путин после встречи с Лукашенко: Все 28 союзных программ согласованы
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообще...
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 00:35
Что будет с поставками газа после ухода Меркель: В Кремле рассказали об обязательства...
10 сентября 2021, 00:35
Взрыв на пути патруля в Сирии: Военный из России погиб
10 сентября 2021, 00:30
«У США не осталось механизмов контроля»: что стоит за словами главы Госдепа о едином ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.