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Русский военный спутник "Космос-2551" заступил на боевое дежурство
10 сентября 2021, 02:25 • 76 • Политика
В Минобороны сообщили, что аппарат принят на управление космическим центром ВКС.
Военный спутник, который запущен накануне, 9 сентября, поздно вечером с космодрома Плесецк в Архангельской области на околоземную орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в", к началу новых суток уже заступил на боевое дежурство под специальным номером "Космос-2551".
Как сообщили в Министерстве обороны России, аппарат в назначенное время вышел на заданный маршрут и, соответственно, принят на управление Главным испытательным космическим центром им. Германа Титова ВКС. Со спутником налажена чёткая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме, уточнили в военном ведомстве страны.
Добавим, что это был седьмой, с декабря 2013 года, пуск лёгкой (стартовая масса - "всего" 160 тонн) ракеты-носителя "Союз-2.1в", предназначенной для выведения космических аппаратов на низкие круговые и эллиптические орбиты.
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