Русский военный спутник "Космос-2551" заступил на боевое дежурство

В Минобороны сообщили, что аппарат принят на управление космическим центром ВКС.

Военный спутник, который запущен накануне, 9 сентября, поздно вечером с космодрома Плесецк в Архангельской области на околоземную орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в", к началу новых суток уже заступил на боевое дежурство под специальным номером "Космос-2551".

Как сообщили в Министерстве обороны России, аппарат в назначенное время вышел на заданный маршрут и, соответственно, принят на управление Главным испытательным космическим центром им. Германа Титова ВКС. Со спутником налажена чёткая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме, уточнили в военном ведомстве страны.

Добавим, что это был седьмой, с декабря 2013 года, пуск лёгкой (стартовая масса - "всего" 160 тонн) ракеты-носителя "Союз-2.1в", предназначенной для выведения космических аппаратов на низкие круговые и эллиптические орбиты.