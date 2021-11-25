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Русский военкор: "Я всё-таки устроил международный скандал в Ереване"

25 ноября 2021, 11:45  •  411 • Политика
Русский военкор Дмитрий Стешин опубликовал видео спора со спикером армянского парламента Аленом Симоняном. "Я всё-таки устроил международный скандал в Ереване", - отметил журналист.
Если быть совсем точными, видео появилось в ответ на статью Дмитрия Стешина на страницах "Комсомольской правды", где военный корреспондент говорил о сегодняшней ситуации в Нагорном Карабахе. "Год после войны в Карабахе: Россия остановила бойню, но опять виновата?" - так называется материал.
Как оказалось, спикер армянского парламента Ален Симонян не согласился с тезисами Стешина в беседе ранее. Беседа была публичной, состоялась она на общей встрече с прессой из России. Стешин отметил, что Армения попросту сдала Нагорный Карабах, а разбираться с проблемой пришлось России. Симонян сообщил, что с тем же успехом можно заявить, что Нагорный Карабах сдала Россия... Словом, стороны друг друга не поняли - полная версия реплик доступна в видео чуть ниже.
Добавим, одним из главных тезисов спора стало отсутствие у Армении вооружения, которое могло бы уничтожать азербайджанские "Байрактары". Спикер парламента настаивает, что "Байрактары" были неуловимы. Однако военкор Семён Пегов пишет, что у Армении были возможности справиться и с этим вооружением.
"Я поясню. То есть летит "Байрактар", средство ПВО его обнаруживает и взводится, однако не стреляет - оператор обязан доложить командованию в Степанакерте, затем командование в Степанакерте докладывает командованию в Ереван, а уже там решают, сбивать или не сбивать, и только потом приказ спускается к оператору по той же цепочке, - отметил Пегов. - За это время (пока идёт доклад и принимается решение - ред.) "Байрактар" может не только "пропасть с радаров", но и нанести удар по взведённому средству ПВО. Что, в общем-то, и происходило. Рекомендовал бы господину спикеру найти время и пообщаться с офицерами армянских ПВО, они расскажут ему много интересного".

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