Русский военкор получил в Сирии американский трофей - знатный. Блохин опубликовал фото

Военный корреспондент Олег Блохин в своём Telegram-канале продемонстрировал фото нового трофея из Сирии. На снимках представлен легендарный американский револьвер системы Смита - Вессона.

"Знатный трофей", - коротко подписал Блохин, демонстрируя символ империи, но не предоставив подписчикам подробностей о револьвере.

Ранее он поделился фотографиями древних строений, найденных им в районе Кафер Нуболя. Журналиста восхитили величественные колонны - творение человеческих рук. Им наверняка не одна сотня, а то и тысяча лет, считает военкор, однако местные, или "духи", по выражению Блохина, не могли придумать ничего умнее, как держать здесь скотину.

Уровнем ниже расположены не менее впечатляющие подземные пещеры - это уже творение природы, уверен военкор.