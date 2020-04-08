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Русский военкор получил в Сирии американский трофей - знатный. Блохин опубликовал фото
08 апреля 2020, 02:35 • 56 • В мире
Военный корреспондент Олег Блохин похвастался в своём Telegram-канале новым "знатным" трофеем из Сирии. Мужчина выложил фото легендарного револьвера системы Смита - Вессона. О характеристиках трофейного оружия, журналист, однако, умолчал.
Военный корреспондент Олег Блохин в своём Telegram-канале продемонстрировал фото нового трофея из Сирии. На снимках представлен легендарный американский револьвер системы Смита - Вессона.
"Знатный трофей", - коротко подписал Блохин, демонстрируя символ империи, но не предоставив подписчикам подробностей о револьвере.
Ранее он поделился фотографиями древних строений, найденных им в районе Кафер Нуболя. Журналиста восхитили величественные колонны - творение человеческих рук. Им наверняка не одна сотня, а то и тысяча лет, считает военкор, однако местные, или "духи", по выражению Блохина, не могли придумать ничего умнее, как держать здесь скотину.
Уровнем ниже расположены не менее впечатляющие подземные пещеры - это уже творение природы, уверен военкор.
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