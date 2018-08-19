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Русский вертолетчик рассказал о «воздушном сафари» на сирийских террористов

19 августа 2018, 00:09  •  71 • В мире
По словам майора Сеелева, боевики были хорошо обучены и вооружены, но это мало помогало им против российских ВКС.
Командир вертолетного звена майор Евгений Сеелев рассказал о боях с террористами в Сирии в интервью газете «Красная звезда». По его словам, одним из видов боевых задач летчиков была «свободная охота», в ходе которой они самостоятельно искали цели и били по ним после согласования со своим штабом.
По его словам, таким способом вертолетчики уничтожили большое количество различных объектов боевиков. После появления в Сирии российской боевой авиации под ее натиском террористам пришлось изменить свою тактику и передвигаться преимущественно ночью.
Однако, как заявил Сеелев, с помощью современной техники летчики все равно находили их и уничтожали. По его словам, современные системы ночного видения очень эффективно работают.
«Скажем, с Ми-28 можно заметить автомобиль на удалении 15 километров, с Ми-35 - 6-7 километров», - поведал вертолетчик. По его словам, боевики были хорошо обучены и вооружены, при появлении вертолетов ВКС они стреляли в них из крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок.
«Однажды засекли грузовик, который по цвету сливался с пустынной местностью, - оказалось, машина была густо измазана глиняно-песчаной смесью», - рассказал Сеелев.

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