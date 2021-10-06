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Русский в ООН жёстко ответил на обвинения Украины: "Не перекладывайте с больной головы"

06 октября 2021, 05:15  •  340 • Политика
Представитель России в Первом комитете Генассамблеи ООН Денис Лозинский жёстко ответил на обвинения украинского дипломата Владимира Лакомова. "Не перекладывайте с больной головы на здоровую", - потребовал он.
5 октября состоялось заседание Первого комитета. Это подразделение Генассамблеи ООН занимается вопросами международной безопасности и разоружения. Глава департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Владимир Локомов заявил, что из-за России усугубились "режима глобального и регионального контроля над вооружениями". По его мнению, Москве ведёт дестабилизирующую работу в отношении независимой Украины. Прозвучали и обвинения во "временной оккупации Россией Крыма, а также частей Донецкого и Луганского регионов".
В ответ на это Денис Лозинский констатировал: время членом комитета вновь тратится на "абсурдные и голословные обвинения" со стороны Украины. Дипломат предостерёг украинского коллегу от таких спекуляций.
Представитель России в ООН напомнил, что военное вмешательство Москве лишь приписывается. Ни одного убедительного доказательства, что русские солдаты есть в Донбассе, так и не было представлено, так как их на территории ДНР и ЛНР никогда и не было.
Киеву стоит прекратить обвинять Россию, а сосредоточиться на внутренних проблемах. Например, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, признать особый статус республик Донбасса, внести поправки в конституцию, принять закон об амнистии, провести местные выборы.
"Хотелось бы ещё раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую", - цитирует русского дипломата РИА Новости.

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