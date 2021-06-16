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Русский триколор взмыл над Женевой

16 июня 2021, 07:20  •  133 • Политика
Над Женевой на высоте 150 метров взмыл русский триколор. Один из самых грандиозных фонтанов мира окрасился в цвета России и США перед саммитом двух президентов.
Фонтан Жет д'О, который является одной из знаменитых достопримечательностей Женевы, в преддверии встречи лидера России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов двух стран.
Стоит отметить, что этот фонтан является одним из самых высоких в мире - его высота достигает почти 150 метров, а скорость струи - 200 км/ч.

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