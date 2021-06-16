|
Русский триколор взмыл над Женевой
16 июня 2021, 07:20 • 133 • Политика
Над Женевой на высоте 150 метров взмыл русский триколор. Один из самых грандиозных фонтанов мира окрасился в цвета России и США перед саммитом двух президентов.
Фонтан Жет д'О, который является одной из знаменитых достопримечательностей Женевы, в преддверии встречи лидера России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов двух стран.
Стоит отметить, что этот фонтан является одним из самых высоких в мире - его высота достигает почти 150 метров, а скорость струи - 200 км/ч.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
133
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июня 2021, 13:45
|
12 июня 2021, 09:45
|
11 июня 2021, 20:55
|
10 июня 2021, 14:40
|
12 июня 2021, 21:40
|
14 июня 2021, 00:15
|
12 июня 2021, 13:25