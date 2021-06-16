Русский триколор взмыл над Женевой

Над Женевой на высоте 150 метров взмыл русский триколор. Один из самых грандиозных фонтанов мира окрасился в цвета России и США перед саммитом двух президентов.

Фонтан Жет д'О, который является одной из знаменитых достопримечательностей Женевы, в преддверии встречи лидера России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена подсветили синим, красным и белым цветами, которые являются общими для флагов двух стран.

Стоит отметить, что этот фонтан является одним из самых высоких в мире - его высота достигает почти 150 метров, а скорость струи - 200 км/ч.