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Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" – читатели Tokyo Shimbun
21 сентября 2021, 00:35 • 83 • Политика
Читателей японской газеты Tokyo Shimbun восхитил русский боевой робот "Уран-9" с ИИ. "В России думают о жизнях своих солдат. Ведь боевые системы-роботы и призваны их защищать", - гласят комментарии под статьёй.
На военных учениях "Запад-2021" Россия впервые применила боевого робота на танковой платформе "Уран-9", сообщает японское издание Tokyo Shimbun. Его читатели одновременно восхитились и ужаснулись новейшей разработкой России.
Японская газета пишет, что "Уран-9" способен функционировать в двух режимах: дистанционного управления, так и автономно. Причём, в автономном режиме при помощи системы искусственного интеллекта (ИИ) танк способен сам идентифицировать цели и атаковать их ракетами и снарядами.
- комментирует японский читатель под ником dazro.
- добавляет hirajo.
- переживает AtxProxy.
- соглашается jo_jin.
Напомним, что на учениях "Запад-2021"были задействованы сразу несколько типов боевых роботов. И "Уран-9" – лишь один из них. В ходе манёвров автономные системы обеспечивали прикрытие войск и занимались подавлением живой силы и военной техники условного противника. Также роботы были задействованы для расчистки прохода в минном поле.
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