Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" – читатели Tokyo Shimbun

Читателей японской газеты Tokyo Shimbun восхитил русский боевой робот "Уран-9" с ИИ. "В России думают о жизнях своих солдат. Ведь боевые системы-роботы и призваны их защищать", - гласят комментарии под статьёй.

На военных учениях "Запад-2021" Россия впервые применила боевого робота на танковой платформе "Уран-9", сообщает японское издание Tokyo Shimbun. Его читатели одновременно восхитились и ужаснулись новейшей разработкой России.

Японская газета пишет, что "Уран-9" способен функционировать в двух режимах: дистанционного управления, так и автономно. Причём, в автономном режиме при помощи системы искусственного интеллекта (ИИ) танк способен сам идентифицировать цели и атаковать их ракетами и снарядами.

А мы все смеялись, что Россия ничего толкового создать не может. Вот и досмеялись!

- комментирует японский читатель под ником dazro.

В России думают о жизнях своих солдат. Ведь боевые системы-роботы и призваны их защищать,

- добавляет hirajo.

Как вы думаете, а зачем русские показали этот танк-дрон "Уран-9" именно сейчас? Видимо, остановка в мире накаляется!

- переживает AtxProxy.

Отсюда недалеко и до полного ядерного Апокалипсиса!

- соглашается jo_jin.

Напомним, что на учениях "Запад-2021"были задействованы сразу несколько типов боевых роботов. И "Уран-9" – лишь один из них. В ходе манёвров автономные системы обеспечивали прикрытие войск и занимались подавлением живой силы и военной техники условного противника. Также роботы были задействованы для расчистки прохода в минном поле.