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Русский супертанк "Армата" против американского Abrams. Кто кого?

04 декабря 2021, 18:00  •  276 • Политика
Русский танк "Армата" против американского M-1 Abrams и ракеты TOW. Кто победит, попытались разобраться эксперты журнала The National Interest.
Русский танк "Армата" не перестаёт будоражить умы американских военных экспертов и аналитиков. Это заставляет их вновь и вновь возвращаться к вопросу о том, как новейшая боевая машина России справится с любимым США танком M-1 Abrams и противотанковыми ракетами TOW. Журнала The National Interest выпустил целую серию материалов на эту тему.
По данным американских аналитиков, "Армата" сильно отличается от всех предыдущих танковых разработок России. Главным нововведением является необитаемая башня, отдельный от экипажа отсек для боезапаса, а также идеальное сочетание активной и пассивной защиты. Всё вместе это многократно повышает выживаемость экипажа боевой машины.
Военные эксперты США отмечают, что американское танкостроение тоже не стоит на месте. Знаменитые "Абрамсы" постоянно модернизируются, чтобы они оставались конкурентоспособны на поле боя. Поэтому результат столкновения "Арматы" и последней версии "Абрамса" предсказать трудно. Победа одной машины над другой будет зависеть от того, кто кого заметит первым, считают аналитики.
Также они рассмотрели устойчивость "Арматы" к противотанковым ракетным комплексам. В качестве точки отсчёта были взяты ПТРК TOW, так как они обладают большей дальностью, чем пресловутые Javelin и более распространены в армиях мира.
Рассмотрев все имеющиеся данные, аналитики пришли к выводу, что противотанковым ракетам TOW будет крайне сложно поразить "Армату". Во-первых, ракете необходимо будет пройти через несколько слоёв активной защиты. Во-вторых, даже в случае преодоления всех препятствий далеко не факт, что ракета сможет пробить броню. И в-третьих, даже при успешном попадании – необитаемая башня танка гарантирует сохранность экипажа, который может отвести "Армату" с поля боя, произвести ремонт, и вернуться к сражению, как ни в чём не бывало.
Итак, Т-14 обеспечивает вполне приличную защиту от TOW, особенно от TOW-2А, но на вопрос о том, как он проявит себя в бою, не могут ответить даже американские и российские изготовители,
- резюмируют эксперты The National Interest.

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