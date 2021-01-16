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Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."

16 января 2021, 21:25  •  205 • Политика
"Хлеб, соль да вода – солдатская еда" – эта русская пословица давным-давно устарела. Сейчас солдатский сухпаёк относится чуть ли не к деликатесам и пользуется большим спросом у гражданского населения. В Сети для таких любителей даже есть специализированные сайты, на которых можно прикупить вожделенную коробку с суточным рационом и распробовать солдатскую еду. Всё потому, что наши сухпайки считаются лучшими в мире не только за сбалансированный состав, но и отменные вкусовые качества. Но чем именно отличается меню русского солдата от меню иностранных коллег?
Автор:
Маргарита Меньшикова

Сухпаёк – зачем, что и как

У сухпайка есть серьёзное официальное название – индивидуальный рацион питания, как правило, суточный. Но есть и наборы, предназначенные для однократного приёма пищи. Нужны они для того, чтобы человек в отсутствие возможности приготовить пищу мог подкрепиться уже готовыми блюдами. Понятное дело, что острая необходимость в этом непременно возникает в боевых условиях – к примеру, в походе. Сухпайки используют также туристы, космонавты и другие, но состав таких наборов отличается от армейских.
Сухпайки бывают разных видов. У военных они различаются, например, в зависимости от вида войск, для которых они предназначены (к примеру, в армии США их аж 24 варианта). Общее у сухпайков то, что во всех тщательно просчитан получаемый потребителем калораж, усвояемость продуктов, гипоаллергенность и пр.

У кого богаче?

Соревнования между пайками армий разных стран – развлечение давнее и популярное, особенно в блогосфере. Чаще всего противниками выступают суточные рационы русских и американских солдат. Причина вполне понятна: это представители двух самых крупных армий в мире.
И в этой пищевой "битве" обычно побеждает сухпаёк русской армии. Например, в блоге "Мужская территория" отмечают более богатый ассортимент продуктов наших пайков. В русском наборе – консервированные курица с овощами и рисом, тушёная говядина, гуляш с картошкой, солёный шпик, свекольная икра, мясной паштет, колбасный фарш, яблочное пюре, плавленый сыр, яблочное повидло. Положили туда также галеты, чай, кофе, сливки, соль, сахар, сухой концентрат для приготовления фруктового напитка, а ещё спиртовые таблетки для разогрева пищи.
В американском наборе оказались куриное жаркое по-мексикански, грушевое варенье, сырные чипсы, овощные крекеры, плавленый сырок, конфеты с арахисовым маслом, сухой концентрат для приготовления фруктового напитка, кофе, спички, салфетки, соль, сахар и жевательная резинка. Для разогрева еды в одном из пакетов – смесь химикатов, при заливке водой превращающая её в кипяток.
Я думаю, вы согласитесь с тем, что основной паёк российской армии позволит солдату наесться намного сытнее, нежели паёк американский (несколько основных блюд против одного), хотя оба официально предназначены на сутки,
– резюмирует автор блога.

"Как из мусорки воняет"

Тест-драйв сухпайкам разных армий устраивали и в программе "Военная тайна" на РЕН ТВ. Блогер по имени Олег пробовал разные варианты пайка. Русский набор с тушёнкой, печёночным паштетом и перловой кашей пришёлся ему по вкусу больше, нежели шоколадный пудинг, протеиновый коктейль и нарезка из говядины, которыми кормят американских солдат. Энергетическая ценность нашего сухпайка оказалась тоже выше заморского.
Получается, уже устарел анекдот, особенно популярный в девяностых, когда казалось, что там, в США, и небо ярче, и трава зеленее:
Встречаются как-то два генерала, русский и американский.
Русский говорит:
– Наш солдат получает в день 2000 килокалорий.
Американский отвечает:
– А наш солдат – 4000 килокалорий!
Русский, багровея:
– Врёшь, морда натовская! Не может солдат в день два мешка брюквы съесть!
Французский сухпаёк, согласно тому же эксперименту, сильно отличился от русского и американского. Например, в нём была лазанья, которая весьма походила на ресторанную и по виду, и по вкусу. Французы, к слову, при составлении сухпайков отдают предпочтение изысканной пище: в их наборах можно встретить тунца в соусе, пате из утки, рыбы или свинины, сёмгу с рисом и овощами, курицу в желе, салат с говядиной, и даже острое чили кон карне с кроликом. Конечно, на этот рацион явно наложили отпечаток национальные кулинарные особенности, а потому универсальным его назвать не получится.
А в итальянском сухпайке встречается много сладостей. В плане калоража это сомнительно, ведь быстроусвояемые углеводы и тратятся организмом быстро. Из первых блюд итальянским солдатам предлагаются равиоли, макрель в оливковом масле, паста, бобовый суп (в зависимости от вида сухпайка). Кстати, итальянские солдаты – единственные в Европе, кто может найти в сухпайке алкоголь. В состав каждого суточного набора включено 50 граммов крепкого напитка, обычно коньяка.
А вот рацион китайского солдата больше похож на меню азиатского ресторана. В сухпайке китайца можно найти пакет с рисом, яичный рулет с говядиной и обязательно пакетик острого соуса. Блогерам-иностранцам наборы обычно приходятся не по вкусу: "О, пахнет химикатами. Как из мусорки воняет".

Мазохист? Бери украинский сухпаёк!

Сухпайки армии соседней Украины в соцсетях обычно критикуются и пользуются в целом дурной славой. К качеству и составу этих наборов даже у простых блогеров масса претензий. Страшно подумать, что об этих пайках думают их потребители, то есть украинские солдаты.
К примеру, довольно подробный разбор минусов украинского сухпайка даёт в своём ЖЖ блогер Владислав Бойчук. Он отмечает, что от русских и американских наборов у украинского даже упаковка отличается в худшую сторону – выполнена из фольги, которая часто рвётся. В паёк кладут консервы без "ключа" на крышке – солдату придётся открывать такую банку подручными средствами, например, ножом, а это не всегда удобно, да и дольше.
В самом наборе обнаружилось не самое богатое (а к тому же не очень вкусное на поверку) содержимое: каша с говядиной, галеты, повидло, растворимый чай, пара бульонных кубиков, колбасный фарш и рыбные консервы, порошок для приготовления напитка… При этом оказалось, что части заявленных в наборе продуктов просто нет, например, карамелек. "Наглое воровство части пайка в казну Министерства обороны Украины", – возмутился автор блога.
В целом же он отметил гораздо более высокое качество русского сухпайка: "Очень и очень шикарные. Пускай без деликатесов, но набить брюхо и не ощущать голод можно. Есть напитки, есть чем разогреть пищу, есть средства гигиены. Продукты качественные и хранятся долго. А что может быть лучше? К тому же вкусовые качества на высочайшем уровне. Украинский паёк рекомендовать к покупке я бы не стал, разве что вы мазохист".

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