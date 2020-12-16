Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский по...
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Главная / Политика

Русский суд поставил Google на место

16 декабря 2020, 11:00  •  149 • Политика
Арбитражный суд Москвы признал свою компетенцию в иске Царьграда к Google и отчитал американскую компанию за попытку давления на суд.
Царьград одержал новую победу над Google в российском суде и ещё на шаг приблизился к восстановлению справедливости. Подробностями поделился советник генерального директора по правовым вопросам телеканала Царьград Виталий Беспалов.
Арбитражный суд Москвы признал свою компетенцию в споре между Царьградом и Google и отказал в компетенции суду Калифорнии и английским судам. Это означает, что дело будет слушаться не за границей, а в России и решение будет принимать российский судья на основании российского законодательства.
Все ходатайства Google о неподсудности дела арбитражу отклонены. Назначено основное судебное заседание на 26 января, - сообщил Виталий Беспалов.
Таким образом, это будет первый случай в российской судебной практике, когда российский суд будет рассматривать дело против американской компании Google.
Ещё одним ударом по американской IT-компании стало замечание от судьи. Он расценил ходатайство юристов Google о неназначении основного судебного заседания как давление на суд. Кроме того, иск Царьграда против американского IT-гиганта поддержал Роскомнадзор.
Напомним, что в конце июля этого года видеопортал YouTube, принадлежащий компании Google, удалил аккаунт канала Царьград со своей платформы. В качестве причины была дана невнятная отговорка о "нарушении экспортного законодательства". Однако в России подобная норма не действует - фактически представители Google сообщили, что применяют американское право на территории России.
Предыдущее заседание по делу состоялось в конце ноября и закончилось позорным бегством юристов Google из зала суда. Когда суд предложил сторонам заполнить расписки, уведомляющие о времени и дате следующего судебного заседания, представители корпорации постыдно убежали, уклонившись от росписи. Однако, как показала практика, им это не помогло.
Иск Царьграда в Арбитражном суде Москвы против американской компании - это только начало. Наша цель - сподвигнуть российского законодателя перестать бояться американские Google или Apple, - подчёркивает учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
16 декабря 2020, 05:30
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в двух словах
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 01:50
Лавров улыбкой ответил на давление в Сербии: "Очень способный... молодец"
16 декабря 2020, 03:40
Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной
16 декабря 2020, 03:40
Арктические планы Путина перепугали Швецию: России пригрозили катастрофой
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2020, 05:30
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увидели в...
16 декабря 2020, 00:00
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "...
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 01:50
Лавров улыбкой ответил на давление в Сербии: "Очень способный... молодец"
16 декабря 2020, 03:40
Украина после Зеленского: Кто станет новым президентом Незалежной
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2020, 21:45
«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юго-востока и православия
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
13 декабря 2020, 22:30
"Выведите его!" Гордону указали на дверь в эфире украинского ТВ
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
12 декабря 2020, 18:05
Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
14 декабря 2020, 00:20
Кравчук: в ближайшее время Украина применит силу против «слабой России»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.