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Русский суд поставил Google на место
16 декабря 2020, 11:00 • 149 • Политика
Арбитражный суд Москвы признал свою компетенцию в иске Царьграда к Google и отчитал американскую компанию за попытку давления на суд.
Царьград одержал новую победу над Google в российском суде и ещё на шаг приблизился к восстановлению справедливости. Подробностями поделился советник генерального директора по правовым вопросам телеканала Царьград Виталий Беспалов.
Арбитражный суд Москвы признал свою компетенцию в споре между Царьградом и Google и отказал в компетенции суду Калифорнии и английским судам. Это означает, что дело будет слушаться не за границей, а в России и решение будет принимать российский судья на основании российского законодательства.
Таким образом, это будет первый случай в российской судебной практике, когда российский суд будет рассматривать дело против американской компании Google.
Ещё одним ударом по американской IT-компании стало замечание от судьи. Он расценил ходатайство юристов Google о неназначении основного судебного заседания как давление на суд. Кроме того, иск Царьграда против американского IT-гиганта поддержал Роскомнадзор.
Напомним, что в конце июля этого года видеопортал YouTube, принадлежащий компании Google, удалил аккаунт канала Царьград со своей платформы. В качестве причины была дана невнятная отговорка о "нарушении экспортного законодательства". Однако в России подобная норма не действует - фактически представители Google сообщили, что применяют американское право на территории России.
Предыдущее заседание по делу состоялось в конце ноября и закончилось позорным бегством юристов Google из зала суда. Когда суд предложил сторонам заполнить расписки, уведомляющие о времени и дате следующего судебного заседания, представители корпорации постыдно убежали, уклонившись от росписи. Однако, как показала практика, им это не помогло.
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