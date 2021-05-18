Русский Су-30 сопроводил разведчиков НАТО

Русский самолёт Су-30 сопроводил разведчиков НАТО в полёте над акваторией Чёрного моря. Иностранные самолёты принадлежали Франции.

Американская версия журнала Forbes сообщила о секретной операции, которая была раскрыто военно-воздушными силами России. Два французских истребителя "Мираж-2000" и один дозаправщик C-135FR пролетели над акваторией Чёрного моря.

Обычно "Миражи" снабжаются ракетами типа "воздух-воздух", но на этот раз вместо них были установлены электронные датчики, позволяющие обнаруживать радары противника. По мнению издания, французские военные отправили свою авиацию в регион, чтобы составить карту выставленной Россией обороны черноморской акватории.

В НАТО считают, что Россия представляет главную опасность в Чёрном море, так как надёжным форпостом в последние годы является Крым. В регионе выросла военная активность. Франция обладает достаточными возможностями, чтобы провести разведку на должном уровне. Обычно для подобных операций задействуют самолёты Gabriel. Они способны преодолевать большие расстояния, но уязвимы для ПВО других государств.

По этой причине была сделана ставка на "Мираж-2000". Они не могут находиться в воздухе так же долго, как Gabriel, даже с дозаправкой. Однако кроме радиоразведки способны наносить наземные удары и вступать в воздушный бой. Автор публикации считает, что отправка для разведки этих истребителей была "мудрым" решением со стороны Франции. Он подчеркнул: только так НАТО могло получить разведывательные данные в интересующем альянс регионе.