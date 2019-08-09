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Русский сторожевой корабль "взял на мушку" эсминец ВМС США Porter в Чёрном море
09 августа 2019, 00:39 • 28 • Политика
Американский эсминец направился в Чёрное море и вошёл в акваторию. Тем временем русский сторожевой корабль "взял на мушку" эсминец ВМС США Porter.
Эсминец ВМС США Porter зашёл в южную часть Чёрного моря. Однако долго путешествовать в одиночестве ему не пришлось. Очень скоро сторожевой корабль Черноморского флота России "Сметливый" заметил гостя и "взял на мушку" - сопровождение осуществляется в соответствии с нормами международного права.
О сопровождении сообщили в Министерстве обороны России, пишут "Народные новости".
В то же время в шестом флоте США уже сообщили, что эсминец Porter зашёл в Чёрное море, чтобы поддержать американских союзников и обеспечить "региональную стабильность". Добавим: этот борт вооружён управляемыми ракетами. И мы наблюдаем уже шестой заход американских кораблей в акваторию Чёрного моря только в течение 2019 года.
В прошлом месяце в этих водах побывал эсминец Carney, который принял участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze.
Однако американские корабли - не единственные иностранные суда, которые появляются в черноморской акватории. В марте российские корабли сопроводили три фрегата НАТО (Нидерланды, Канада, Испания), которые направлялись на учения, проводимые вместе с Украиной и Грузией.
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