Русский стелс: «Посланник» прилетит к врагу незаметно, с 30 тоннами бомб и ракет

О «перспективном авиационном комплексе дальней авиации» (сокращенно - ПАК ДА, он же «изделие-80» или «Посланник») в России говорили уже лет 10. Но он так и оставался всего лишь проектом - «в чернильнице». Что давало много поводов для злорадных реплик скептиков и пессимистов. Но теперь им придется закрыть рот: строительство опытного образца нового российского стратегического бомбардировщика реально началось. На одном из заводов Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК) уже изготавливают кабину крылатой машины.

Нынешний куратор оборонки в правительстве вице-премьер Юрий Борисов однажды немногословно «засветил» лишь некоторые некоторые требования к новому бомбардировщику: он должен нести максимальное количество оружия, быть незаметным для радаров противника и уметь использовать любые аэродромы. Тут важно понимать и другое: все ныне существующие в России тяжелые стратегические бомбардировщики базируются еще на советских проектах, а ПАК ДА станет фундаментально новой машиной, созданной на основе самых современных решений. Причем, первой в таком классе, созданной «с нуля» после распада СССР.

Что уже известно об этом «бомбере»?

Пока немного.

ПАСПОРТ «РУССКОГО СТЕЛСА»

Уже известно, что ПАК ДА будет построен с применением стелс-технологий по аэродинамической схеме «летающее крыло» – то есть без хвостового оперения.

Дальность полета - 12 тысяч километров (то есть, сможет без дозаправки пролететь более четверти Земного шара).

ПАК ДА будет построен с применением стелс-технологий.Фото: Министерство обороны РФ

Самолет сможет нести до 30 тонн боевой нагрузки.

Бомбардировщик будет оснащен ракетами с дальностью действия от 2 до до 7 тысяч километров (как с обычными, так и ядерными боеголовками).

Не исключается, что самолет могут оснастить и новейшими гиперзвуковыми ракетами – со способностью уничтожать цели в ближнем космосе. Таким образом «Посланник» может выполнить роль космического перехватчика.

Новый российский военный самолет сможет нести до 30 тонн боевой нагрузки.Фото: Министерство обороны РФ

Причем, как заявил один из конструкторов, «во время полета к цели они будут способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку» (то есть, это будет «интеллектуальное» оружие).

Новая машина будет «компенсировать» недостатки своих предшественников. Дело в том, что сегодняшние бомбардировщики из семейства «Ту» могут либо прорывать ПВО врага, либо – летать на рекордные расстояния. А новый «русский стелс» должен совмещать обе эти «убойные» характеристики.

Разработчики «Посланника» из компании «Туполев» и заказчики из Минобороны России ожидают, что выкатка первого опытного образца состоится через 2-3 года, а первый полет – в 2025–2026 годах.