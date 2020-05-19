Русский стандарт

ЕВРО-2020. Невысокие результаты сборной России под руководством отечественных тренеров в первые 15 лет существования команды послужили поводом для приглашения иностранных специалистов. Подробнее о работе представителей российской тренерской школы в национальной команде - в материале портала welcome2020.ru.

Россия так боится собственных тренеров в сборной, что после трех иностранцев подряд и Слуцкий, и Черчесов воспринимались настороженно, со скепсисом. Психологическая травма столь сильна, что даже после успешного домашнего чемпионата мира мы гоним от себя мысли о том, кто будет после Станислав Саламыча: "Русского назначать точно нельзя!"

Причина такого поведения банальна и кроется в прошлом. В первых 15 годах независимой России. Тренеры тогда менялись, а результат оставался прежним: в лучшем случае мы имели позорное выступление в финальных стадиях, в худшем — смотрели ЕВРО и ЧМ по телевизору.

Тренеры — из тех, кто готов обсуждать провальную работу, — кивают на условия. Георгий Ярцев, например, зарабатывал около пяти тысяч долларов в месяц, но уже после ЕВРО. До того работал за идею и драйв. Анатолию Бышовцу во время второго захода платили в районе шести тысяч долларов в месяц. А до него зарплат не было вообще! Премиальные выписывали только за матчи. И при этом, как рассказывал почетный президент РФС Вячеслав Колосков, никто из тренеров денежный вопрос никогда не поднимал. Советская школа!

По сути, та сборная и правда была причудливой смесью из советских тренерских идей и российских свобод, переходящих в анархию. Сколько раз это мешало нам выступить так, как могли и умели, — не сосчитать.

Самый первый случай — 1993 год, перед ЧМ. Команда оформила путевку на турнир, но взбунтовалась по поводу премиальных, которые полагались за выход, — их урезал Колосков. Главный по футболу указал на то, что футболисты не выполняют заключенный с Reebok спонсорский контракт, надевая бутсы других фирм. Игроки же, не желая чувствовать себя рабами, написали в верха письмо с просьбой изменить финансирование, улучшить условия и вместо Садырина тренером поставить Бышовца. Бумагу подписали 14 человек.

Бунта не получилось. На ЧМ в Штаты команду повез все-таки Садырин, но по потенциалу она проиграла значительно: семеро из 14 игроков, подписавших письмо, на тот чемпионат не поехали. В США Россия красиво вынесла Камерун (6:1) в третьей игре, но до того, проиграв дважды, фактически потеряла шансы на выход из группы.

В том самом письме футболисты писали: "Садырин — неплохой клубный тренер, но сборная — это другое: главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России".

Спустя годы это мнение подтвердил один из подписантов Андрей Канчельскис: "Как к человеку у меня к Садырину претензий не было, но как к тренеру были. Я все-таки много времени провел за границей, в таком большом клубе, как „Манчестер Юнайтед“, и отнюдь не понаслышке знал о передовых методах работы, позволявших добиваться серьезных результатов. Поэтому сам мог судить, насколько методика Садырина не соответствовала современной европейской методике. Я не раз говорил тогда и повторяю это сейчас: наши разногласия имели не личный, а лишь профессиональный характер".

© РИА Новости / Владимир Родионов Павел Садырин

Слова Канчельскиса, конечно, не истина в последней инстанции, а лишь личная позиция. Десятки игроков сборной, "Зенита" и ЦСКА, наоборот, благодарны Павлу Федоровичу за стиль, поведение и дорогу в жизнь. Один из таких благодарных — Сергей Семак, который называет тренера "искренним, настоящим и человечным". Сергей Колотовкин, игравший у Садырина в "Зените" и ЦСКА, лучше раскрывает его тренерские характеристики: "Тренер-демократ, который во главу угла ставил комбинационный футбол. Одним словом, Федорыч не мешал нам играть".

Удивительно, но такими же словами почти все описывают Георгия Ярцева, при котором спустя 10 лет произошел второй до боли обидный случай. После куражного отбора с хет-триком Булыкина Швейцарии и голом Евсеева Уэльсу команда ехала на ЕВРО-2004 полной надежд. Это было топовое поколение, из-за возраста проводившее последний турнир вместе и, кажется, наконец-то нашедшее своего тренера.

Усредненное мнение про Ярцева высказал Константин Головской, который играл у него в "Спартаке" и "Динамо": "Ярцев открытый и откровенный. Охотно вступал в диалог с игроками, имел отличное чувство юмора. Самое запоминающееся выражение из его репертуара — про люк с дерьмом. Когда ему не нравился результат, он говорил: "Осторожно, люк с дерьмом закрывается, осталась небольшая дырочка, из которой можно воздух глотать. Так что давайте, исправляйте ситуацию". Егор Титов рассказывал, что Ярцев — самый открытый специалист из тех, с кем он работал.

Даже странно, что у такого мастера коммуникации возник конфликт посреди большого турнира: Мостовой после первого матча с Испанией сказал местным медиа, что проиграли из-за того, что так готовы. Когда Ярцеву донесли, он потребовал у игрока собрать вещи и покинуть расположение сборной. Считается, что после этого атмосфера испортилась — команда проиграла еще и Португалии и закончила борьбу.

Вячеслав Малафеев считает, что, оказавшись в необычных условиях под грузом ожиданий (а после выхода Ярцева называли волшебником не меньше, чем Гуса за ЕВРО-2008), тренер переборщил с дисциплиной.

"Команда жила на закрытой территории. Психологическое давление тоже присутствовало. Прекрасно помню, что за все время подготовки и самого ЧЕ с супругой удалось увидеться всего один или два раза после матчей. Строго все было. Если можно так сказать — по старинке, — объяснял кипер. — Не все футболисты выдерживали такое, поэтому высказывались об общей ситуации в сборной не очень хорошо. А самому Георгию Александровичу пришлось действовать в условиях форс-мажора, а одного футболиста даже отправить домой".

Игроком Ярцева в 1977-м позвал из Костромы в "Спартак" Константин Бесков. С тех пор он продюсер спартаковского стиля с коротким пасом, комбинациями и забеганиями. Правда, сборная при нем играла в еще более передовой футбол, чередуя спартаковскую "тики-таку" с вертикализмом и быстрым переходом к атаке.

Если пересмотреть главный матч в истории сборной Романцева — против Франции в Париже — станет понятно: его стиль — лучшее, что можно вобрать от Бескова и применить это с поправкой на время.

"Барселона" воплотила спартаковские принципы на более высоком уровне. То есть получается, они востребованы. На такой футбол люди всегда будут ходить, они его всегда будут любить", — пояснял тренер про свой футбол, а Егор Титов рассказывал, что важнейшим упражнением времен Романцева в "Спартаке" был квадрат "6 на 2", ради которого он отменял остальные занятия: все, лишь бы научить играть в пас и контроль.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Олег Романцев и Дмитрий Парфенов

Стиль для него был важнее титулов, считает Андрей Тихонов: "Даже когда мы оформили в 1992 году чемпионство, Олег Иваныч зашел в раздевалку и первым делом сказал, что играли безобразно. Он всегда смотрел вперед, именно поэтому за первым золотом последовали другие, и их было много. Тот, кто говорит, что „Спартак“ Романцева скупал игры и игроков, ни черта не смыслит в футболе. Мы просто были лучшими".

У Романцева в сборной тоже есть своя трагедия — пропущенный от Шевченко гол Филимонова. Почему-то ЕВРО-1996 и ЧМ-2002 вспоминают меньше, хотя на тех турнирах и проявился главный минус тренера: он совсем не шел на контакт с игроками. Вспоминает Евгений Бушманов: "Романцев не любил персонифицировать претензии, он был, по большей части, человеком в себе. И только в тренировочном процессе за день, за два до матча его порой прорывало. Сначала он начинал шевелить желваками. Это был первый признак его озлобленности. Потом срывался на крик. Вроде, все в порядке, процесс идет своим чередом, ничто не предвещает грозы, и тут он ни с того ни с сего начинает кричать. В этом чувствовалась какая-то искусственность. Видимо, он ощущал, что команда теряет в мотивационном градусе и ей не хватает стресса".

Кажется, в обоих случаях вот этого общения сборной и не хватило. Романцеву совсем не требовалось вдруг становиться стендапером — достаточно было просто в нужный момент выйти из номера и поговорить с командой. Кто знает, будь он чуть легче в общении, может быть, Россия впервые бы вышла из группы еще в 2002-м.