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Русский стал официальным языком в Нагорном Карабахе
25 марта 2021, 15:25 • 109 • Политика
Решение об этом принял парламент непризнанной республики
В Нагорном Карабахе произошло громкое историческое событие. Русский стал там вторым официальным языком.
К такому решению пришли в парламенте непризнанной республики. Первым законным языком в ней является литературный армянский. Подавляющее большинство – 27 депутатов – поддержали это предложение, двое уклонились от голосования, двоих на заседании не было.
Соответствующие дополнения внесены в закон "Օ языке". Они вступят в дейс через девять дней после официальной публикации.
От манипуляций по этому вопросу нужно воздержаться, сказал один из соавторов законопроекта Арам Арутюнян. И добавил, что государственным языком "есть и будет" только армянский.
Кроме него, над проектом закона работали депутаты парламента НКР Гагик Багунц и Метаксе Акопян. Они долго не могли договориться о формулировке статуса русского языка, и вторая отказалась от соавторства.
Она предлагала формулировку "официальный язык – армянский, но может быть использован и русский". Два других парламентария с этим не согласились. В итоге в законопроекте сказано, что "официальные языки в Арцахе – армянский и русский", цитирует Sputnik Armenian.
Ранее "Утро.ру" писало, как США захотели вторгнуться в Карабах и вытеснить Россию. Вашингтон пугает мысль, что большая роль Москвы в разрешении конфликта в непризнанной республике может привести к росту влияния нашей страны в регионе.
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