Русский спорт, бессмысленный и беспощадный. В чём виноваты стадионы? • 115 • Аналитика









Какие ночи в городе Сочи

Нельзя не признать, что выбор столицы зимней Олимпиады в пользу Сочи был сделан абсолютно верно. Приморский курорт, где никогда не было и не будет недостатка в туристах, да ещё по соседству с горнолыжной Красной Поляной, куда теперь бесперебойно «летают» по супертрассе элегантные «Ласточки» — гарантия успеха. И спортивного, и коммерческого.



В целом оправдываются и позитивные ожидания по поводу будущей судьбы главных спортивных объектов. В Сочи теперь есть и хоккейная, и футбольная команды, которые помогают не пустовать Дворцу спорта и арене «Фишт». Высокогорное спортивное ядро, можно сказать, процветает – не зря же туда регулярно наведываются и президент, и премьер, и другие официальные лица. Понятно, что цены в «Лауре» и на «Роза Хуторе» зашкаливают, но чем мы хуже Куршавеля или Давоса?



Похоже, печальная судьба бывших олимпийских столиц, таких, как Сараево или канадский Ванкувер, нашему Сочи не грозит. И всё же – коммерция, это, конечно, прекрасно, но разве полусветская горнолыжная тусовка – это тот самый массовый спорт, который служит фундаментом для спорта большого? О массовом спорте в здравницах Сочи, кажется, вспоминают, только на утренней зарядке, а в той же Красной Поляне понемногу забывают даже о традиционных туристических походах.



Туристы, впрочем, могут и другие маршруты поискать, но ведь почти всё остальное, кроме замечательных трасс для горнолыжников и сноубордистов, на склонах пятиглавой красавицы Аибги в основном простаивает. И трамплины, и трассы — лыжные, биатлонные, санные или бобслейные, и даже восстановительные центры, которые явно перепрофилируются в притоны.







Увы, нередко месяцами, а то и в сезон простаивает и значительная часть гостиничного фонда, причём не только в Сочи, но и в той же Красной Поляне. А вообще-то, Сочи буквально напрашивается на проведение не только международных экономических саммитов, но и спортивных соревнований уровня Универсиады или хотя бы Спартакиады народов Северного Кавказа.



Да будь это хоть всемирная олимпиада экологов или уфологов, лишь бы всё, что было сделано под памятный 2014 год, оставалось востребованным и сегодня. Это весьма печально, но развалить и запустить даже самые лучшие спортивные объекты можно ведь очень быстро, что происходит, вообще-то, по всей России. Остаётся надеяться, что Сочи сумеет оставаться в этом смысле приятным исключением.



Преемники футбольной славы

Дальше опять же — о хорошем. Россия год с небольшим назад провела, пожалуй, лучший в истории Чемпионат мира по футболу. Обновила под него инфраструктуру, хотя, разумеется, не по всей стране, и стадионов каких «понастроила», как говорил когда-то товарищ Дынин. И теперь с ними что-то делать надо. Благо сборная страны изо всех сил футбольный бум старается поддерживать.



Да, на сборную народ сегодня идёт валом что в Волгограде, что в Калининграде, не говоря уж о Питере и Москве. Хотя в столицах могли бы и не в 21:45 матчи начинать, из-за чего многим и до дому-то потом иначе как на такси не добраться. На Кипре же на днях сумели почему-то раньше сыграть, и никакие телевизионные контракты не помешали. Впрочем, не будем уходить от темы.



Прошлой осенью, когда память о мундиале-2018 была ещё совсем свежей, многие отметили настоящий зрительский ажиотаж практически на всех аренах чемпионата мира. Бывшая первая лига, теперь ФНЛ, била все советские рекорды посещаемости, которые ставил когда-то воронежский «Факел» на своей старой 40-тысячной арене, а потом московский «Спартак», который в 1977 году в Лужниках под командованием Константина Ивановича Бескова прокладывал себе дорогу обратно в высшую лигу.









Арены в Саранске и Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде собирали в сентябре-октябре 2018 года по 25-30 тысяч зрителей, а то и больше. На новенькие, с иголочки, стадионы с современной инфраструктурой, с ещё не распроданным до конца разливным пивом, ходить было не только приятно – модно и престижно. И не так важно было, что под калининградской ареной уплывала и по-прежнему уплывает почва, а в Волгограде ради стадиона принесли в жертву памятную березовую рощу на Мамаевом кургане.



Потом в сезоне случилась зимняя пауза, и теперь, пожалуй, только Волгоград остаётся в тренде: «Ротор» явно претендует на повышение в классе. При этом по-прежнему заполняются трибуны в Самаре и Ростове-на-Дону, и разумеется, в двух столицах, где играют клубы из «вышки» — Российской премьер-лиги (РПЛ). В Саранске вместо не блещущей успехами «Мордовии» обосновался «Тамбов», для которого и в РПЛ больше 10 тысяч зрителей – уже успех, а в Сочи местный клуб тоже полные трибуны собрать, к сожалению, не в силах.





Теперь арена «Мордовия» может собрать полные трибуны только на сборную



Но, с точки моей зрения, абсолютно субъективной, замечу, футбол, особенно большой футбол – это не главное, точнее, не совсем главное. Ведь арены могут работать и по-другому – под концерты, какие-то фестивали и выставки, тем более, что поле защитить — это теперь не проблема. Но и это не главное. Главное, что ставка была слишком уж однозначно сделана именно на футбол. Причём не только в провинции, но и в обеих столицах.



Очень узкие специалисты

О чём это я? Да о том, что у нас в стране только в последнее время стало модно строить чисто футбольные стадионы. До, вокруг футбола крутятся бешеные деньги, но мы-то в России живём, а не в Англии с её 40-45 тысячами средней посещаемости матчей. Первым опытом был не самый большой 16-тысячный стадион в подмосковном Раменском, где поиграл и сдулся клуб «Сатурн», потом тоже поиграл, хотя и только в еврокубках, и тоже сдулся «Анжи» из Махачкалы.



Раменский стадион, вообще-то, никуда не делся, даже чемпионату мира помог – послужил базой для португальской сборной с Криштиану Роналду во главе. Стадион вполне симпатичный, но почти не работающий. Хорошо ещё, что все тренировочные поля и другие спортивные объекты вокруг него функционируют, что называется, по полной. Даже футбольная школа никуда не делась.







Однако, кроме футбола, есть и ещё очень много видов спорта, и прежде всего лёгкая атлетика, которая, вообще-то, до допинговых скандалов приносила России очень солидную долю медалей на всех олимпиадах. И не только под футбол, а как раз под лёгкую атлетику и строились все большие советские стадионы.



Выстроив же теперь довольно много чисто футбольных стадионов, Россия тут же нарвалась на проблему с их использованием. Даже «Лужники», эта всероссийская витрина, в прошлом году искала спасения у ЦСКА, который, к счастью, не самым худшим образом отыграл в лиге чемпионов, обеспечив почти 100-процентную заполняемость арены. Пусть всего на три матча, но все иные мероприятия на знаменитой арене тоже по пальцам пересчитать можно.



Вообще-то, узкая специализация спортивных объектов – это теперь что-то вроде тренда. С таким подходом можно, конечно, и дальше готовить медалистов и медалисток в синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. В большинстве других видов спорта, не опираясь на массовость, многого не добьёшься. А для того, что стимулировать массовость, большой спорт и должен быть большим зрелищем.



Да, у футбола и хоккея в этом отношении теперь масса конкурентов, но полные стадионы, даже у нас, при обнищавшем населении, могут собирать и многие другие виды спорта. Лыжи, биатлон и коньки, хоккей с мячом, баскетбол и волейбол, та же лёгкая атлетика наконец. Да стоит ли перечислять все те спортивные зрелища, которые ещё не окончательно потеряли популярность: Да и вряд ли потеряют. И под них тоже нужны арены.



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Такие, к примеру, как в соседнем с тем же Раменским городе Жуковском, где с лёгкой руки олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского обосновалась, похоже, лучшая в стране легкоатлетическая арена – стадион «Метеор». Именно по соседству с ним минувшим летом я увидел группу молодых людей и девушек, которые за весьма основательной оградой занимались в парке, как вы думаете, чем? Метанием молота! Это в наше-то время, когда русская лёгкая атлетика, кажется, уничтожается западной прессой и комиссарами WADA прямо-таки на корню.



«Метеор» в Жуковском, как и раменский «Сатурн», – из числа переоборудованных советских стадионов. И даже классический сталинский фасад здесь бережно сохранили, превратив саму арену с прилегающей территорией в настоящий спортивный городок, где заниматься можно практически любым видом спорта. Начиная с плавания и пинг-понга и кончая конным.







Впрочем, меня не покидает ощущение, что «Метеор» — это то самое редкое исключение, когда действительно элитный спортивный объект, которых в России, согласитесь, хватает, продолжает оставаться и народным. И при этом не просто доступным для широких масс, а востребованным – ведь не просто так именно на «Метеор» несколько лет назад перебазировался знаменитый Мемориал имени братьев Знаменских.



И что в итоге построим?

Спортивных объектов в России строится много, хотя, скорее всего, меньше, чем, к примеру, элитных посёлков и храмов. Кстати, в ответ на прошлую публикацию (В чём провинились стадионы? О спорте в России, массовом и не очень) из столичной мэрии автору уже успели напомнить о пресловутой собянинской программе «500 бассейнов», про которые тут же хочется спросить – каких?



Лучше бы спросили, к примеру, о стадионе «Красная стрела», который строился когда-то НКПС в бывшем городе Бабушкине. Теперь это Лосинка — московский район Лосиноостровский, где 90 процентов территории бывшего стадиона ушли под многоэтажную застройку. А на заборе, где многоэтажки уже буквально нависают над зелёной территорией Бабушкинского парка, вот уже несколько месяцев красуется издевательская реклама: «Здесь будет спортивный стадион». Было бы очень интересно увидеть своими глазами «неспортивный» стадион.







Или же о судьбе знаменитого «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, где все тренировочные поля уже ушли под жилищное строительство. А на месте главной арены москвичам обещают выстроить нечто новое, рассчитанное аж на 35 тысяч зрителей, очевидно в ожидании выхода автозаводцев в РПЛ.



Только вот «Торпедо» наверняка выйдет в премьер-лигу уже в следующем сезоне, а новый стадион строить будут лет пять, а то и все десять. При этом никакого «народного» спортивного ядра там точно не останется. Точнее, уже не осталось – в нижней прибрежной части кипит стройка, а оставшиеся наверху пара жалких ангаров с качалками и волейбольный манеж, превратившийся в настоящий сарай – вообще не в счёт.



Эрдогану уже мало "Турецкого потока"?



Завершить хотелось бы тоже хорошим – например, рассказом о современной спортивной площадке со всесезонным покрытием в престижном дачном посёлке Быково. Или о новом бассейне в городе Кирсанове Тамбовской области или о сразу нескольких ФОКах в области Нижегородской.



Однако спортивная площадка в пос. Быково появилась, когда до полного развала довели стадион «Спартак», приписанный ранее к 402-му авиаремонтному заводу. В Кирсанове бассейн практически пустует, потому что для местных даже 200 рублей за сеанс – неподъёмные деньги, а Нижегородские спортивные ядра, увы, дружно свернули всю спортивную работу, отдавшись в аренду вещевым рынкам. Может быть, всё-таки где-то дела обстоят получше? Это не более чем продолжение полемических заметок обозревателя о спортивных объектах в России – для спорта массового и не совсем. И вторую часть нашего околоспортивного обзора попробуем начать с хорошего.Нельзя не признать, что выбор столицы зимней Олимпиады в пользу Сочи был сделан абсолютно верно. Приморский курорт, где никогда не было и не будет недостатка в туристах, да ещё по соседству с горнолыжной Красной Поляной, куда теперь бесперебойно «летают» по супертрассе элегантные «Ласточки» — гарантия успеха. И спортивного, и коммерческого.В целом оправдываются и позитивные ожидания по поводу будущей судьбы главных спортивных объектов. В Сочи теперь есть и хоккейная, и футбольная команды, которые помогают не пустовать Дворцу спорта и арене «Фишт». Высокогорное спортивное ядро, можно сказать, процветает – не зря же туда регулярно наведываются и президент, и премьер, и другие официальные лица. Понятно, что цены в «Лауре» и на «Роза Хуторе» зашкаливают, но чем мы хуже Куршавеля или Давоса?Похоже, печальная судьба бывших олимпийских столиц, таких, как Сараево или канадский Ванкувер, нашему Сочи не грозит. И всё же – коммерция, это, конечно, прекрасно, но разве полусветская горнолыжная тусовка – это тот самый массовый спорт, который служит фундаментом для спорта большого? О массовом спорте в здравницах Сочи, кажется, вспоминают, только на утренней зарядке, а в той же Красной Поляне понемногу забывают даже о традиционных туристических походах.Туристы, впрочем, могут и другие маршруты поискать, но ведь почти всё остальное, кроме замечательных трасс для горнолыжников и сноубордистов, на склонах пятиглавой красавицы Аибги в основном простаивает. И трамплины, и трассы — лыжные, биатлонные, санные или бобслейные, и даже восстановительные центры, которые явно перепрофилируются в притоны.Увы, нередко месяцами, а то и в сезон простаивает и значительная часть гостиничного фонда, причём не только в Сочи, но и в той же Красной Поляне. А вообще-то, Сочи буквально напрашивается на проведение не только международных экономических саммитов, но и спортивных соревнований уровня Универсиады или хотя бы Спартакиады народов Северного Кавказа.Да будь это хоть всемирная олимпиада экологов или уфологов, лишь бы всё, что было сделано под памятный 2014 год, оставалось востребованным и сегодня. Это весьма печально, но развалить и запустить даже самые лучшие спортивные объекты можно ведь очень быстро, что происходит, вообще-то, по всей России. Остаётся надеяться, что Сочи сумеет оставаться в этом смысле приятным исключением.Дальше опять же — о хорошем. Россия год с небольшим назад провела, пожалуй, лучший в истории Чемпионат мира по футболу. Обновила под него инфраструктуру, хотя, разумеется, не по всей стране, и стадионов каких «понастроила», как говорил когда-то товарищ Дынин. И теперь с ними что-то делать надо. Благо сборная страны изо всех сил футбольный бум старается поддерживать.Да, на сборную народ сегодня идёт валом что в Волгограде, что в Калининграде, не говоря уж о Питере и Москве. Хотя в столицах могли бы и не в 21:45 матчи начинать, из-за чего многим и до дому-то потом иначе как на такси не добраться. На Кипре же на днях сумели почему-то раньше сыграть, и никакие телевизионные контракты не помешали. Впрочем, не будем уходить от темы.Прошлой осенью, когда память о мундиале-2018 была ещё совсем свежей, многие отметили настоящий зрительский ажиотаж практически на всех аренах чемпионата мира. Бывшая первая лига, теперь ФНЛ, била все советские рекорды посещаемости, которые ставил когда-то воронежский «Факел» на своей старой 40-тысячной арене, а потом московский «Спартак», который в 1977 году в Лужниках под командованием Константина Ивановича Бескова прокладывал себе дорогу обратно в высшую лигу.Арены в Саранске и Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде собирали в сентябре-октябре 2018 года по 25-30 тысяч зрителей, а то и больше. На новенькие, с иголочки, стадионы с современной инфраструктурой, с ещё не распроданным до конца разливным пивом, ходить было не только приятно – модно и престижно. И не так важно было, что под калининградской ареной уплывала и по-прежнему уплывает почва, а в Волгограде ради стадиона принесли в жертву памятную березовую рощу на Мамаевом кургане.Потом в сезоне случилась зимняя пауза, и теперь, пожалуй, только Волгоград остаётся в тренде: «Ротор» явно претендует на повышение в классе. При этом по-прежнему заполняются трибуны в Самаре и Ростове-на-Дону, и разумеется, в двух столицах, где играют клубы из «вышки» — Российской премьер-лиги (РПЛ). В Саранске вместо не блещущей успехами «Мордовии» обосновался «Тамбов», для которого и в РПЛ больше 10 тысяч зрителей – уже успех, а в Сочи местный клуб тоже полные трибуны собрать, к сожалению, не в силах.Но, с точки моей зрения, абсолютно субъективной, замечу, футбол, особенно большой футбол – это не главное, точнее, не совсем главное. Ведь арены могут работать и по-другому – под концерты, какие-то фестивали и выставки, тем более, что поле защитить — это теперь не проблема. Но и это не главное. Главное, что ставка была слишком уж однозначно сделана именно на футбол. Причём не только в провинции, но и в обеих столицах.О чём это я? Да о том, что у нас в стране только в последнее время стало модно строить чисто футбольные стадионы. До, вокруг футбола крутятся бешеные деньги, но мы-то в России живём, а не в Англии с её 40-45 тысячами средней посещаемости матчей. Первым опытом был не самый большой 16-тысячный стадион в подмосковном Раменском, где поиграл и сдулся клуб «Сатурн», потом тоже поиграл, хотя и только в еврокубках, и тоже сдулся «Анжи» из Махачкалы.Раменский стадион, вообще-то, никуда не делся, даже чемпионату мира помог – послужил базой для португальской сборной с Криштиану Роналду во главе. Стадион вполне симпатичный, но почти не работающий. Хорошо ещё, что все тренировочные поля и другие спортивные объекты вокруг него функционируют, что называется, по полной. Даже футбольная школа никуда не делась.Однако, кроме футбола, есть и ещё очень много видов спорта, и прежде всего лёгкая атлетика, которая, вообще-то, до допинговых скандалов приносила России очень солидную долю медалей на всех олимпиадах. И не только под футбол, а как раз под лёгкую атлетику и строились все большие советские стадионы.Выстроив же теперь довольно много чисто футбольных стадионов, Россия тут же нарвалась на проблему с их использованием. Даже «Лужники», эта всероссийская витрина, в прошлом году искала спасения у ЦСКА, который, к счастью, не самым худшим образом отыграл в лиге чемпионов, обеспечив почти 100-процентную заполняемость арены. Пусть всего на три матча, но все иные мероприятия на знаменитой арене тоже по пальцам пересчитать можно.Вообще-то, узкая специализация спортивных объектов – это теперь что-то вроде тренда. С таким подходом можно, конечно, и дальше готовить медалистов и медалисток в синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. В большинстве других видов спорта, не опираясь на массовость, многого не добьёшься. А для того, что стимулировать массовость, большой спорт и должен быть большим зрелищем.Да, у футбола и хоккея в этом отношении теперь масса конкурентов, но полные стадионы, даже у нас, при обнищавшем населении, могут собирать и многие другие виды спорта. Лыжи, биатлон и коньки, хоккей с мячом, баскетбол и волейбол, та же лёгкая атлетика наконец. Да стоит ли перечислять все те спортивные зрелища, которые ещё не окончательно потеряли популярность: Да и вряд ли потеряют. И под них тоже нужны арены.Такие, к примеру, как в соседнем с тем же Раменским городе Жуковском, где с лёгкой руки олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского обосновалась, похоже, лучшая в стране легкоатлетическая арена – стадион «Метеор». Именно по соседству с ним минувшим летом я увидел группу молодых людей и девушек, которые за весьма основательной оградой занимались в парке, как вы думаете, чем? Метанием молота! Это в наше-то время, когда русская лёгкая атлетика, кажется, уничтожается западной прессой и комиссарами WADA прямо-таки на корню.«Метеор» в Жуковском, как и раменский «Сатурн», – из числа переоборудованных советских стадионов. И даже классический сталинский фасад здесь бережно сохранили, превратив саму арену с прилегающей территорией в настоящий спортивный городок, где заниматься можно практически любым видом спорта. Начиная с плавания и пинг-понга и кончая конным.Впрочем, меня не покидает ощущение, что «Метеор» — это то самое редкое исключение, когда действительно элитный спортивный объект, которых в России, согласитесь, хватает, продолжает оставаться и народным. И при этом не просто доступным для широких масс, а востребованным – ведь не просто так именно на «Метеор» несколько лет назад перебазировался знаменитый Мемориал имени братьев Знаменских.Спортивных объектов в России строится много, хотя, скорее всего, меньше, чем, к примеру, элитных посёлков и храмов. Кстати, в ответ на прошлую публикацию (В чём провинились стадионы? О спорте в России, массовом и не очень) из столичной мэрии автору уже успели напомнить о пресловутой собянинской программе «500 бассейнов», про которые тут же хочется спросить – каких?Лучше бы спросили, к примеру, о стадионе «Красная стрела», который строился когда-то НКПС в бывшем городе Бабушкине. Теперь это Лосинка — московский район Лосиноостровский, где 90 процентов территории бывшего стадиона ушли под многоэтажную застройку. А на заборе, где многоэтажки уже буквально нависают над зелёной территорией Бабушкинского парка, вот уже несколько месяцев красуется издевательская реклама: «Здесь будет спортивный стадион». Было бы очень интересно увидеть своими глазами «неспортивный» стадион.Или же о судьбе знаменитого «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, где все тренировочные поля уже ушли под жилищное строительство. А на месте главной арены москвичам обещают выстроить нечто новое, рассчитанное аж на 35 тысяч зрителей, очевидно в ожидании выхода автозаводцев в РПЛ.Только вот «Торпедо» наверняка выйдет в премьер-лигу уже в следующем сезоне, а новый стадион строить будут лет пять, а то и все десять. При этом никакого «народного» спортивного ядра там точно не останется. Точнее, уже не осталось – в нижней прибрежной части кипит стройка, а оставшиеся наверху пара жалких ангаров с качалками и волейбольный манеж, превратившийся в настоящий сарай – вообще не в счёт.Завершить хотелось бы тоже хорошим – например, рассказом о современной спортивной площадке со всесезонным покрытием в престижном дачном посёлке Быково. Или о новом бассейне в городе Кирсанове Тамбовской области или о сразу нескольких ФОКах в области Нижегородской.Однако спортивная площадка в пос. Быково появилась, когда до полного развала довели стадион «Спартак», приписанный ранее к 402-му авиаремонтному заводу. В Кирсанове бассейн практически пустует, потому что для местных даже 200 рублей за сеанс – неподъёмные деньги, а Нижегородские спортивные ядра, увы, дружно свернули всю спортивную работу, отдавшись в аренду вещевым рынкам. Может быть, всё-таки где-то дела обстоят получше? Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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