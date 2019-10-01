Русский спецназ замечен на третьем кольце Сатурна! • 99 • Аналитика Спецназ — это звучит страшно!

Русский спецназ действительно стал брендом, одно имя которого работает лучше десятка дивизий из каких-нибудь толерантных европейских стран. И если кто-то кого-то хочет как следует напугать, беспроигрышный вариант сейчас именно таков: русский спецназ, скрытное внедрение, захват власти, уничтожение сопротивляющихся… Не работают арабские боевики в «арафатках», не нужны бородатые моджахеды, вяленько смотрятся сомалийские пираты… На фоне русского Ивана все это, пардон, мелочь пузатая. Хочешь настоящего закошмаривания читателя или телезрителя, будь добр найти русских!









И русских «находят». Причем там, где их уже столетия не было, да и предположить их появление сейчас было трудно. В частности, сейчас русский спецназ обнаружили в Норвегии – как в континентальной части страны, так и на архипелаге Шпицберген.



Как сообщило в своём материале от 27.09.2019 норвежское издание «Aldrimer» (Aldrimer.no), специализирующееся на вопросах безопасности в скандинавском регионе, русский спецназ был замечен в Норвегии. В подтверждение своих слов портал ссылается аж на четыре (!) источника в разведках Норвегии и её союзников по НАТО. На Шпицбергене спецназ был вполне классический, в военной форме, а вот в континентальной части страны спецназовцы были переодеты в гражданское.



Заметили их, конечно же, американцы, проводившие в указанных районах аэрофотосъемку. И это логично: ну кому же придет в голову проводить съёмку с воздуха голых тундровых пространств, на которых десятилетиями не бывает никого, кроме северных оленей? На это способны только наши замечательные партнеры, которым традиционно некуда девать деньги.



Данное сообщение уже поспешили опровергнуть в разных инстанциях: и в российском посольстве в Норвегии, и в Госдуме, и сами военные покрутили пальцем у виска. Но с целью избежать обвинений в поверхностном освещении вопроса мы задействовали собственный источник – Ивана Оккупантовича Безжалостного, пресс-секретаря палаты №6 Института судебной психиатрии имени Сербского.



И тут выяснилось, что «всё не так однозначно». По словам Ивана Оккупантовича, действительно, российское Министерство обороны планирует «вежливый захват» Шпицбергена, а если получится, то и всей Норвегии. Для этой цели уже произведено скрытное сосредоточение Особой Гвардейской бурятской конно-подводной бронетанковой дивизии в районе Осло, с моря операцию готовится поддержать Каспийская флотилия, а из космоса на помощь придет Четвертый флот ВКС России, уже выдвинувшийся со своих баз в районе третьего кольца Сатурна.



Что ж, как видите, источники не менее информированные, чем норвежские, решительно подтверждают факт сосредоточения крупных сил российского спецназа в Норвегии. И если кто-то ещё сомневался в коварстве наших планов, надеюсь, теперь у него отпали последние сомнения.



Мы же дальше продолжим с теми, кто не привык верить любой газетной «утке», даже если она крякает на хорошем норвежском языке…



И не краснеют…

Прежде всего обратите внимание: у какого-то мелкого издания оказалось сразу четыре (!) источника в различных разведках. Тут бы нашим СВР и ГРУ задуматься о своей профригодности: у них, бывало, один-единственный «крот» в ЦРУ был на вес золота, а тут сразу четыре. Как минимум, ребят из «Aldrimer» нужно приглашать в Москву, читать нашим засекреченным товарищам лекции по искусству вербовки.



Правда, это гораздо больше походит на обычный блеф, причем очень наглый, рассчитанный на детей и журналистов (тем, известно, только пальчик покажи). Помните, в детстве были такие ребята, которые для пущей убедительности своих выдумок ссылались на тысячу самых авторитетных в каком-то вопросе людей? Вот это, похоже, как раз такой случай. Источников целых четыре, но вам мы их не назовем: журналистская этика плюс секретность!



Также весьма странно выглядят отсылки к аэрофотосъемке. Ну хорошо, хорошо: у спецназовцев, бредущих по тундре Шпицбергена, были видны погоны. Сейчас обязательно появится кто-то, кто вспомнит про «спутники, которые могут читать даже секретные донесения, даже ночью, даже под крышей посольства, даже в конверте». Ладно, мы даже спорить не будем: «тупые» русские спецназовцы, находясь с ответственной миссией на территории другого (и отнюдь не дружественного) государства, забыли спрятать знаки различия.



Но как быть с теми, кто был в гражданском на территории материковой Норвегии? Переоделись, но забыли снять каски с надписью «спецназ»? Автоматы «Калашникова» не сняли? Или из ПЗРК стреляли по американским разведывательным самолетам? А может, громко ругались матом на армейских частотах НАТО? Как определили, что идущие по норвежской тундре или лесотундре люди не рыбаки, не охотники, не лесорубы, а именно русские спецназовцы?





Дальше, в принципе, можно не анализировать. Точнее, было бы интересно узнать, кому это нужно, но тут полной ясности мы никогда не получим. Возможно, за провокацией стоят военные – норвежские же или американские. Но вполне вероятно, что владельцы интернет-ресурса решили «хайпануть» по-взрослому и не придумали ничего лучше, чем русский спецназ в норвежской тундре.



А чем мы хуже Японии?

Но в данном случае нам, возможно, и не стоит сильно гневаться на супостатов. Знаете, а ведь это очень хорошо, что наше внимание привлекают к Шпицбергену. Географическое положение архипелага крайне выгодно: он мог бы стать «в случае чего» настоящим «непотопляемым авианосцем» России на пути через Северную Атлантику к «партнерам». А по этому пути, напомню, нередко движутся наши стратегические бомбардировщики…



С архипелага удобно контролировать движение американских АПЛ, выдвигающихся в районы боевого дежурства наших стратегических подводных ракетоносцев, прикрывать в случае необходимости надводные силы, отправившиеся в Северную Атлантику. В общем, геополитическое значение Шпицбергена трудно переоценить, это просто находка, а не архипелаг!



Опять же, ресурсная база неплоха. А если учесть вероятное наличие нефти на шельфе архипелага да добавить морские биоресурсы, то выглядит все весьма привлекательно. Определенный доступ к этому мы имеем в рамках специального соглашения, заключенного по итогам Второй мировой войны. Но нужно понимать, что оно было компромиссом, и, поскольку норвежцы в последнее время сами нарушали его (в частности, аресты российских траулеров за «браконьерство» в водах, омывающих Шпицберген), есть все основания вернуться к обсуждению территориальной принадлежности архипелага.



Нет, серьезно: ситуация если и отличается от ситуации вокруг Южных Курил, то не так уж и принципиально. Ну, возникла "непонятка" по итогам Второй мировой, на этот раз — не в нашу пользу. Но Япония может настаивать на возврате островов, а мы что? Слабо, что ли?! Нет уж, верните наш Грумант, верните нашу украденную жемчужину!







А в таком ракурсе вдруг оказывается, что хороший, «вежливый» референдум на Шпицбергене был бы очень даже полезен. Там наши шахтеры работают. А сколько работали? А сколько ещё могли бы поработать?



Правильно: каждого и спросить. Да в одной Москве проголосует больше народу, чем всё население Норвегии…



Так что скажем ребятам из норвежского издания наше решительное «спасибо!» Хорошую тему подняли, нужную! И если Россия когда-нибудь очнется от спячки, благодаря порталу Aldrimer.no мы наверняка не забудем про нашу родную Шпицбергенщину… Русский спецназ действительно стал брендом, одно имя которого работает лучше десятка дивизий из каких-нибудь толерантных европейских стран. И если кто-то кого-то хочет как следует напугать, беспроигрышный вариант сейчас именно таков: русский спецназ, скрытное внедрение, захват власти, уничтожение сопротивляющихся… Не работают арабские боевики в «арафатках», не нужны бородатые моджахеды, вяленько смотрятся сомалийские пираты… На фоне русского Ивана все это, пардон, мелочь пузатая. Хочешь настоящего закошмаривания читателя или телезрителя, будь добр найти русских!И русских «находят». Причем там, где их уже столетия не было, да и предположить их появление сейчас было трудно. В частности, сейчас русский спецназ обнаружили в Норвегии – как в континентальной части страны, так и на архипелаге Шпицберген.Как сообщило в своём материале от 27.09.2019 норвежское издание «Aldrimer» (Aldrimer.no), специализирующееся на вопросах безопасности в скандинавском регионе, русский спецназ был замечен в Норвегии. В подтверждение своих слов портал ссылается аж на четыре (!) источника в разведках Норвегии и её союзников по НАТО. На Шпицбергене спецназ был вполне классический, в военной форме, а вот в континентальной части страны спецназовцы были переодеты в гражданское.Заметили их, конечно же, американцы, проводившие в указанных районах аэрофотосъемку. И это логично: ну кому же придет в голову проводить съёмку с воздуха голых тундровых пространств, на которых десятилетиями не бывает никого, кроме северных оленей? На это способны только наши замечательные партнеры, которым традиционно некуда девать деньги.Данное сообщение уже поспешили опровергнуть в разных инстанциях: и в российском посольстве в Норвегии, и в Госдуме, и сами военные покрутили пальцем у виска. Но с целью избежать обвинений в поверхностном освещении вопроса мы задействовали собственный источник – Ивана Оккупантовича Безжалостного, пресс-секретаря палаты №6 Института судебной психиатрии имени Сербского.И тут выяснилось, что «всё не так однозначно». По словам Ивана Оккупантовича, действительно, российское Министерство обороны планирует «вежливый захват» Шпицбергена, а если получится, то и всей Норвегии. Для этой цели уже произведено скрытное сосредоточение Особой Гвардейской бурятской конно-подводной бронетанковой дивизии в районе Осло, с моря операцию готовится поддержать Каспийская флотилия, а из космоса на помощь придет Четвертый флот ВКС России, уже выдвинувшийся со своих баз в районе третьего кольца Сатурна.Что ж, как видите, источники не менее информированные, чем норвежские, решительно подтверждают факт сосредоточения крупных сил российского спецназа в Норвегии. И если кто-то ещё сомневался в коварстве наших планов, надеюсь, теперь у него отпали последние сомнения.Мы же дальше продолжим с теми, кто не привык верить любой газетной «утке», даже если она крякает на хорошем норвежском языке…Прежде всего обратите внимание: у какого-то мелкого издания оказалось сразу четыре (!) источника в различных разведках. Тут бы нашим СВР и ГРУ задуматься о своей профригодности: у них, бывало, один-единственный «крот» в ЦРУ был на вес золота, а тут сразу четыре. Как минимум, ребят из «Aldrimer» нужно приглашать в Москву, читать нашим засекреченным товарищам лекции по искусству вербовки.Правда, это гораздо больше походит на обычный блеф, причем очень наглый, рассчитанный на детей и журналистов (тем, известно, только пальчик покажи). Помните, в детстве были такие ребята, которые для пущей убедительности своих выдумок ссылались на тысячу самых авторитетных в каком-то вопросе людей? Вот это, похоже, как раз такой случай. Источников целых четыре, но вам мы их не назовем: журналистская этика плюс секретность!Также весьма странно выглядят отсылки к аэрофотосъемке. Ну хорошо, хорошо: у спецназовцев, бредущих по тундре Шпицбергена, были видны погоны. Сейчас обязательно появится кто-то, кто вспомнит про «спутники, которые могут читать даже секретные донесения, даже ночью, даже под крышей посольства, даже в конверте». Ладно, мы даже спорить не будем: «тупые» русские спецназовцы, находясь с ответственной миссией на территории другого (и отнюдь не дружественного) государства, забыли спрятать знаки различия.Но как быть с теми, кто был в гражданском на территории материковой Норвегии? Переоделись, но забыли снять каски с надписью «спецназ»? Автоматы «Калашникова» не сняли? Или из ПЗРК стреляли по американским разведывательным самолетам? А может, громко ругались матом на армейских частотах НАТО? Как определили, что идущие по норвежской тундре или лесотундре люди не рыбаки, не охотники, не лесорубы, а именно русские спецназовцы?Дальше, в принципе, можно не анализировать. Точнее, было бы интересно узнать, кому это нужно, но тут полной ясности мы никогда не получим. Возможно, за провокацией стоят военные – норвежские же или американские. Но вполне вероятно, что владельцы интернет-ресурса решили «хайпануть» по-взрослому и не придумали ничего лучше, чем русский спецназ в норвежской тундре.Но в данном случае нам, возможно, и не стоит сильно гневаться на супостатов. Знаете, а ведь это очень хорошо, что наше внимание привлекают к Шпицбергену. Географическое положение архипелага крайне выгодно: он мог бы стать «в случае чего» настоящим «непотопляемым авианосцем» России на пути через Северную Атлантику к «партнерам». А по этому пути, напомню, нередко движутся наши стратегические бомбардировщики…С архипелага удобно контролировать движение американских АПЛ, выдвигающихся в районы боевого дежурства наших стратегических подводных ракетоносцев, прикрывать в случае необходимости надводные силы, отправившиеся в Северную Атлантику. В общем, геополитическое значение Шпицбергена трудно переоценить, это просто находка, а не архипелаг!Опять же, ресурсная база неплоха. А если учесть вероятное наличие нефти на шельфе архипелага да добавить морские биоресурсы, то выглядит все весьма привлекательно. Определенный доступ к этому мы имеем в рамках специального соглашения, заключенного по итогам Второй мировой войны. Но нужно понимать, что оно было компромиссом, и, поскольку норвежцы в последнее время сами нарушали его (в частности, аресты российских траулеров за «браконьерство» в водах, омывающих Шпицберген), есть все основания вернуться к обсуждению территориальной принадлежности архипелага.Нет, серьезно: ситуация если и отличается от ситуации вокруг Южных Курил, то не так уж и принципиально. Ну, возникла "непонятка" по итогам Второй мировой, на этот раз — не в нашу пользу. Но Япония может настаивать на возврате островов, а мы что? Слабо, что ли?! Нет уж, верните наш Грумант, верните нашу украденную жемчужину!А в таком ракурсе вдруг оказывается, что хороший, «вежливый» референдум на Шпицбергене был бы очень даже полезен. Там наши шахтеры работают. А сколько работали? А сколько ещё могли бы поработать?Правильно: каждого и спросить. Да в одной Москве проголосует больше народу, чем всё население Норвегии…Так что скажем ребятам из норвежского издания наше решительное «спасибо!» Хорошую тему подняли, нужную! И если Россия когда-нибудь очнется от спячки, благодаря порталу Aldrimer.no мы наверняка не забудем про нашу родную Шпицбергенщину… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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