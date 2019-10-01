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Русский спецназ замечен на третьем кольце Сатурна!
01 октября 2019, 05:54 • 99 • Аналитика
Спецназ — это звучит страшно!
Русский спецназ действительно стал брендом, одно имя которого работает лучше десятка дивизий из каких-нибудь толерантных европейских стран. И если кто-то кого-то хочет как следует напугать, беспроигрышный вариант сейчас именно таков: русский спецназ, скрытное внедрение, захват власти, уничтожение сопротивляющихся… Не работают арабские боевики в «арафатках», не нужны бородатые моджахеды, вяленько смотрятся сомалийские пираты… На фоне русского Ивана все это, пардон, мелочь пузатая. Хочешь настоящего закошмаривания читателя или телезрителя, будь добр найти русских!
И русских «находят». Причем там, где их уже столетия не было, да и предположить их появление сейчас было трудно. В частности, сейчас русский спецназ обнаружили в Норвегии – как в континентальной части страны, так и на архипелаге Шпицберген.
Как сообщило в своём материале от 27.09.2019 норвежское издание «Aldrimer» (Aldrimer.no), специализирующееся на вопросах безопасности в скандинавском регионе, русский спецназ был замечен в Норвегии. В подтверждение своих слов портал ссылается аж на четыре (!) источника в разведках Норвегии и её союзников по НАТО. На Шпицбергене спецназ был вполне классический, в военной форме, а вот в континентальной части страны спецназовцы были переодеты в гражданское.
Заметили их, конечно же, американцы, проводившие в указанных районах аэрофотосъемку. И это логично: ну кому же придет в голову проводить съёмку с воздуха голых тундровых пространств, на которых десятилетиями не бывает никого, кроме северных оленей? На это способны только наши замечательные партнеры, которым традиционно некуда девать деньги.
Данное сообщение уже поспешили опровергнуть в разных инстанциях: и в российском посольстве в Норвегии, и в Госдуме, и сами военные покрутили пальцем у виска. Но с целью избежать обвинений в поверхностном освещении вопроса мы задействовали собственный источник – Ивана Оккупантовича Безжалостного, пресс-секретаря палаты №6 Института судебной психиатрии имени Сербского.
И тут выяснилось, что «всё не так однозначно». По словам Ивана Оккупантовича, действительно, российское Министерство обороны планирует «вежливый захват» Шпицбергена, а если получится, то и всей Норвегии. Для этой цели уже произведено скрытное сосредоточение Особой Гвардейской бурятской конно-подводной бронетанковой дивизии в районе Осло, с моря операцию готовится поддержать Каспийская флотилия, а из космоса на помощь придет Четвертый флот ВКС России, уже выдвинувшийся со своих баз в районе третьего кольца Сатурна.
Что ж, как видите, источники не менее информированные, чем норвежские, решительно подтверждают факт сосредоточения крупных сил российского спецназа в Норвегии. И если кто-то ещё сомневался в коварстве наших планов, надеюсь, теперь у него отпали последние сомнения.
Мы же дальше продолжим с теми, кто не привык верить любой газетной «утке», даже если она крякает на хорошем норвежском языке…
И не краснеют…
Прежде всего обратите внимание: у какого-то мелкого издания оказалось сразу четыре (!) источника в различных разведках. Тут бы нашим СВР и ГРУ задуматься о своей профригодности: у них, бывало, один-единственный «крот» в ЦРУ был на вес золота, а тут сразу четыре. Как минимум, ребят из «Aldrimer» нужно приглашать в Москву, читать нашим засекреченным товарищам лекции по искусству вербовки.
Правда, это гораздо больше походит на обычный блеф, причем очень наглый, рассчитанный на детей и журналистов (тем, известно, только пальчик покажи). Помните, в детстве были такие ребята, которые для пущей убедительности своих выдумок ссылались на тысячу самых авторитетных в каком-то вопросе людей? Вот это, похоже, как раз такой случай. Источников целых четыре, но вам мы их не назовем: журналистская этика плюс секретность!
Также весьма странно выглядят отсылки к аэрофотосъемке. Ну хорошо, хорошо: у спецназовцев, бредущих по тундре Шпицбергена, были видны погоны. Сейчас обязательно появится кто-то, кто вспомнит про «спутники, которые могут читать даже секретные донесения, даже ночью, даже под крышей посольства, даже в конверте». Ладно, мы даже спорить не будем: «тупые» русские спецназовцы, находясь с ответственной миссией на территории другого (и отнюдь не дружественного) государства, забыли спрятать знаки различия.
Но как быть с теми, кто был в гражданском на территории материковой Норвегии? Переоделись, но забыли снять каски с надписью «спецназ»? Автоматы «Калашникова» не сняли? Или из ПЗРК стреляли по американским разведывательным самолетам? А может, громко ругались матом на армейских частотах НАТО? Как определили, что идущие по норвежской тундре или лесотундре люди не рыбаки, не охотники, не лесорубы, а именно русские спецназовцы?
Дальше, в принципе, можно не анализировать. Точнее, было бы интересно узнать, кому это нужно, но тут полной ясности мы никогда не получим. Возможно, за провокацией стоят военные – норвежские же или американские. Но вполне вероятно, что владельцы интернет-ресурса решили «хайпануть» по-взрослому и не придумали ничего лучше, чем русский спецназ в норвежской тундре.
А чем мы хуже Японии?
Но в данном случае нам, возможно, и не стоит сильно гневаться на супостатов. Знаете, а ведь это очень хорошо, что наше внимание привлекают к Шпицбергену. Географическое положение архипелага крайне выгодно: он мог бы стать «в случае чего» настоящим «непотопляемым авианосцем» России на пути через Северную Атлантику к «партнерам». А по этому пути, напомню, нередко движутся наши стратегические бомбардировщики…
С архипелага удобно контролировать движение американских АПЛ, выдвигающихся в районы боевого дежурства наших стратегических подводных ракетоносцев, прикрывать в случае необходимости надводные силы, отправившиеся в Северную Атлантику. В общем, геополитическое значение Шпицбергена трудно переоценить, это просто находка, а не архипелаг!
Опять же, ресурсная база неплоха. А если учесть вероятное наличие нефти на шельфе архипелага да добавить морские биоресурсы, то выглядит все весьма привлекательно. Определенный доступ к этому мы имеем в рамках специального соглашения, заключенного по итогам Второй мировой войны. Но нужно понимать, что оно было компромиссом, и, поскольку норвежцы в последнее время сами нарушали его (в частности, аресты российских траулеров за «браконьерство» в водах, омывающих Шпицберген), есть все основания вернуться к обсуждению территориальной принадлежности архипелага.
Нет, серьезно: ситуация если и отличается от ситуации вокруг Южных Курил, то не так уж и принципиально. Ну, возникла "непонятка" по итогам Второй мировой, на этот раз — не в нашу пользу. Но Япония может настаивать на возврате островов, а мы что? Слабо, что ли?! Нет уж, верните наш Грумант, верните нашу украденную жемчужину!
А в таком ракурсе вдруг оказывается, что хороший, «вежливый» референдум на Шпицбергене был бы очень даже полезен. Там наши шахтеры работают. А сколько работали? А сколько ещё могли бы поработать?
Правильно: каждого и спросить. Да в одной Москве проголосует больше народу, чем всё население Норвегии…
Так что скажем ребятам из норвежского издания наше решительное «спасибо!» Хорошую тему подняли, нужную! И если Россия когда-нибудь очнется от спячки, благодаря порталу Aldrimer.no мы наверняка не забудем про нашу родную Шпицбергенщину…
Виктор Кузовков
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