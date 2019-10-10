Русский с поляком – братья навек? • 95 • Аналитика









Jeszcze Polska nie oshalęła

Другое дело – политики и официальная пропаганда. Впрочем, для российских СМИ польский вопрос давно уже не на первом, не на втором и даже, пожалуй, не на десятом месте. Автор в этом плане – редкое исключение, польскую тему поддерживает регулярно и в особых симпатиях к нынешней политической линии, преобладающей в официальной Польше, не замечен.



Большинству же русских журналистов иных забот хватает. Зато в польской прессе русофобия по-прежнему в моде. Хотя, к счастью, не у всех, что и позволило нам переиначить знаменитую строчку из польского гимна – неповторимой «Мазурки Домбровского». Похоже, Польша ещё не сошла с ума, а её лучшие сыны способны не поддаваться пропаганде, сохраняя трезвый и прагматичный взгляд на отношения со старым оппонентом — Россией.



Именно с оппонентом, не с врагом, хотя вражды за тысячу лет соседства у нас с Польшей, было, признаем, с избытком. Тем ценнее опыт иного рода, который можно даже рассматривать в качестве достойного примера. Признаюсь, просто с нетерпением жду теперь качественного перевода и массового распространения в российских источниках одного из последних постов Петра Панасюка на весьма популярном портале salon24.pl.



Тем же, кого устроит не слишком художественный гугловский перевод, готов сразу предложить ссылку Россия — враг или партнёр. Комментировать пана Панасюка буду просто с удовольствием, и пусть многое из написанного ниже покажется кому-то банальным или же давным-давно известным.



А начать хотелось бы с краткого изложения его ключевых тезисов. Пётр Панасюк первым делом отметает все домыслы о военной угрозе, якобы исходящей от России. Блогер на редкость убедительно показывает, что «русская угроза» – эта завидная кормушка для многих политиков, на самом деле не более чем блеф, по определению Панасюка – «фикция, которая ничуть не отражает реальности».



Действительно, 400 тысячам русских военных при двух тысячах танков и тысяче самолётов противостоят три с половиной миллиона солдат НАТО, поддержанных 10 тысячами танков и 6 тысячами самолётов. Панасюк даже готов посочувствовать России, так как у неё совсем нет союзников. По всей видимости, популярный автор Беларусь и Казахстан в качестве таковых всерьёз не рассматривает. Его право, хотя можно и поспорить.







Диктует не политика, а экономика

Дальше ещё круче. На польском сайте прямо сказано, что современная Россия никогда и ни на кого не нападала. Чечня – это укрощение фундаменталистов, а Осетию русские защищали от нападения Саакашвили. Даже за Донбасс и Крым Панасюк нас не критикует – хотя бы дежурно. По его словам, это «реакция на незаконный переворот на Майдане». Ни больше, ни меньше. Понятно, почему в последнее время у Киева такие сложности в отношениях с Варшавой.



На таком фоне жёсткие оценки в отношении военной политики США уже ничуть не удивляют, как и смелая оценка паном Панасюком Украины и Беларуси в качестве «предполья безопасности для Москвы и Санкт-Петербурга».



Панасюк не удержался и походя лягнул своих прозападных коллег – Сакевича, Таргальски и Карновски, которые видят угрозу даже в покупке у России энергоресурсов. И тут же опровергает все их утверждения о русской монополии и возможных проблемах бывшей Речи Посполитой с суверенитетом.



Блогер не просто так напоминает, что у России самые дешёвые газ и нефтепродукты и полякам давно пора бы задуматься и не раскошеливаться попусту в угоду западным союзникам. Панасюк прагматичен просто на зависть президенту Трампу, и ему так же не совсем понятно, точнее, совсем непонятно, почему Польша с такой лёгкостью ушла с русского рынка.









Он ведь привлекает всех, кого можно и нельзя, а Варшава так увлеклась игрой в санкции, что готова упускать многолетнюю и гарантированную прибыль. Пострадали фермеры, страдает польская лёгкая промышленность, а в России теперь уже мало кто вспомнит не только столичный магазин «Польская мода» у метро «Юго-Западная», но и само это понятие.



Честно говоря, в своей агитации за русский рынок пан Панасюк так увлёкся, что представил Россию как некий бизнес-рай с минимальным госдолгом, огромными ресурсами и резервами, низкими налогами. В самой России мало кто из пропагандистов позволяет себе нечто подобное, но всё же – отдельный респект уважаемому блогеру.



От Грюнвальда до «Четырёх танкистов»

В принципе, у русских не слишком большой исторический опыт сотрудничества с поляками. Битва при Грюнвальде аж 1410 года – это вообще отдельная статья, как и воплощение в реальности легендарного лозунга революционеров «За нашу и вашу свободу»!



За Дзержинского, Менжинского, Уншлихта и прочих «спасибо» говорить вообще-то некому, а вот за то, что не было у нас в Гражданскую, в отличие от латышских, никаких «польских» стрелков, поблагодарить надо, наверное, пана Пилсудского. Хотя бы за то, что «стрелки» оказались по другую сторону фронта, а их наследники – не в Войске Польском, а в Армии Крайовой.







Тем не менее, во Второй мировой мы были союзниками, и потери обеих стран в ней вполне сопоставимы. Как потом разошлись, а точнее, нас развели – тоже отдельная тема, достойная целой серии очерков. Но добрую память полностью искоренить можно в СМИ и на страницах учебников. Из памяти народной что-то выжечь намного сложнее.



Для нашего поколения, тех кому давно за 50, настоящий поляк вообще-то всегда ассоциировался с отважным и немного бесшабашным воином. Титанические образы лихих героев из «Крестоносцев» и «Потопа» по Генрику Сенкевичу всегда стояли рядом с персонажами «Четырёх танкистов» и обер-лейтенантом Гансом Клоссом в исполнении мужественного Станислава Микульского.







Потом мы быстро смекнули, что польский барак – самый весёлый в социалистическом лагере, а заодно зачитывались ироничными детективами Иоанны Хмелевской. Два «Ва-банка» и «Секс-миссия» до сих пор остаются для нас культовыми фильмами, а убийственно смешная «Дежавю» близка каждому русскому так же, как и каждому поляку. Проверено неоднократно.



Да простят меня читатели, не могу не вспомнить и сцену из «Освобождения». Это когда неподражаемые Валерий Носик и Франтишек Печка, русский танкист и пехотинец Войска Польского, в лабиринте сортировочной станции где-то на пути в Берлин забрались на крышу цистерны со спиртом. И тот вопрос из уст польского жолнера: «Да что я, танк что ли?», когда Носик сунул ему под нос свой котелок. Из-под коммунистической палки или за деньги такое и вот так не сыграешь.







К чему всё это? Да к тому, что уж сейчас-то стравливать русских с поляками выгодно кому угодно, только не им самим. Особенно после того как тысячи из них чуть ли не бок о бок протоптали сотни километров по «челночным тропам» 90-х. И после того, как и те, и другие разобрались, что с вильной Украиной случилось явно что-то не то. Нашлись же наконец и те, кому понятно, что вместе мы можем и больше, и лучше, чем порознь.



Впрочем, почему нашлись, просто им высказываться не очень-то и давали. Уж если маршала Ярузельского за симпатии к русским и России чуть не затравили. Так стоит, наверное, всеми силами поддержать первые ростки не русофобской, а русофильской пропаганды! Пусть даже кто-то и тявкнет в прозападных газетёнках, что всё это фейк или «заказуха из Кремля». Во всяком случае, посты Петра Панасюка я отныне буду читать регулярно. Вообще-то, полякам с русскими давно уже делить нечего. Даже Украину, которая и тем, и другим чуть ли не поперёк горла. На уровне бытового общения большинство простых людей что в России, что в Польше, ничего друг против друга не имеют. Да и не должны иметь. И все исторические обиды тут ни при чём.Другое дело – политики и официальная пропаганда. Впрочем, для российских СМИ польский вопрос давно уже не на первом, не на втором и даже, пожалуй, не на десятом месте. Автор в этом плане – редкое исключение, польскую тему поддерживает регулярно и в особых симпатиях к нынешней политической линии, преобладающей в официальной Польше, не замечен.Большинству же русских журналистов иных забот хватает. Зато в польской прессе русофобия по-прежнему в моде. Хотя, к счастью, не у всех, что и позволило нам переиначить знаменитую строчку из польского гимна – неповторимой «Мазурки Домбровского». Похоже, Польша ещё не сошла с ума, а её лучшие сыны способны не поддаваться пропаганде, сохраняя трезвый и прагматичный взгляд на отношения со старым оппонентом — Россией.Именно с оппонентом, не с врагом, хотя вражды за тысячу лет соседства у нас с Польшей, было, признаем, с избытком. Тем ценнее опыт иного рода, который можно даже рассматривать в качестве достойного примера. Признаюсь, просто с нетерпением жду теперь качественного перевода и массового распространения в российских источниках одного из последних постов Петра Панасюка на весьма популярном портале salon24.pl.Тем же, кого устроит не слишком художественный гугловский перевод, готов сразу предложить ссылку Россия — враг или партнёр. Комментировать пана Панасюка буду просто с удовольствием, и пусть многое из написанного ниже покажется кому-то банальным или же давным-давно известным.А начать хотелось бы с краткого изложения его ключевых тезисов. Пётр Панасюк первым делом отметает все домыслы о военной угрозе, якобы исходящей от России. Блогер на редкость убедительно показывает, что «русская угроза» – эта завидная кормушка для многих политиков, на самом деле не более чем блеф, по определению Панасюка – «фикция, которая ничуть не отражает реальности».Действительно, 400 тысячам русских военных при двух тысячах танков и тысяче самолётов противостоят три с половиной миллиона солдат НАТО, поддержанных 10 тысячами танков и 6 тысячами самолётов. Панасюк даже готов посочувствовать России, так как у неё совсем нет союзников. По всей видимости, популярный автор Беларусь и Казахстан в качестве таковых всерьёз не рассматривает. Его право, хотя можно и поспорить.Дальше ещё круче. На польском сайте прямо сказано, что современная Россия никогда и ни на кого не нападала. Чечня – это укрощение фундаменталистов, а Осетию русские защищали от нападения Саакашвили. Даже за Донбасс и Крым Панасюк нас не критикует – хотя бы дежурно. По его словам, это «реакция на незаконный переворот на Майдане». Ни больше, ни меньше. Понятно, почему в последнее время у Киева такие сложности в отношениях с Варшавой.На таком фоне жёсткие оценки в отношении военной политики США уже ничуть не удивляют, как и смелая оценка паном Панасюком Украины и Беларуси в качестве «предполья безопасности для Москвы и Санкт-Петербурга».Панасюк не удержался и походя лягнул своих прозападных коллег – Сакевича, Таргальски и Карновски, которые видят угрозу даже в покупке у России энергоресурсов. И тут же опровергает все их утверждения о русской монополии и возможных проблемах бывшей Речи Посполитой с суверенитетом.Блогер не просто так напоминает, что у России самые дешёвые газ и нефтепродукты и полякам давно пора бы задуматься и не раскошеливаться попусту в угоду западным союзникам. Панасюк прагматичен просто на зависть президенту Трампу, и ему так же не совсем понятно, точнее, совсем непонятно, почему Польша с такой лёгкостью ушла с русского рынка.Он ведь привлекает всех, кого можно и нельзя, а Варшава так увлеклась игрой в санкции, что готова упускать многолетнюю и гарантированную прибыль. Пострадали фермеры, страдает польская лёгкая промышленность, а в России теперь уже мало кто вспомнит не только столичный магазин «Польская мода» у метро «Юго-Западная», но и само это понятие.Честно говоря, в своей агитации за русский рынок пан Панасюк так увлёкся, что представил Россию как некий бизнес-рай с минимальным госдолгом, огромными ресурсами и резервами, низкими налогами. В самой России мало кто из пропагандистов позволяет себе нечто подобное, но всё же – отдельный респект уважаемому блогеру.В принципе, у русских не слишком большой исторический опыт сотрудничества с поляками. Битва при Грюнвальде аж 1410 года – это вообще отдельная статья, как и воплощение в реальности легендарного лозунга революционеров «За нашу и вашу свободу»!За Дзержинского, Менжинского, Уншлихта и прочих «спасибо» говорить вообще-то некому, а вот за то, что не было у нас в Гражданскую, в отличие от латышских, никаких «польских» стрелков, поблагодарить надо, наверное, пана Пилсудского. Хотя бы за то, что «стрелки» оказались по другую сторону фронта, а их наследники – не в Войске Польском, а в Армии Крайовой.Тем не менее, во Второй мировой мы были союзниками, и потери обеих стран в ней вполне сопоставимы. Как потом разошлись, а точнее, нас развели – тоже отдельная тема, достойная целой серии очерков. Но добрую память полностью искоренить можно в СМИ и на страницах учебников. Из памяти народной что-то выжечь намного сложнее.Для нашего поколения, тех кому давно за 50, настоящий поляк вообще-то всегда ассоциировался с отважным и немного бесшабашным воином. Титанические образы лихих героев из «Крестоносцев» и «Потопа» по Генрику Сенкевичу всегда стояли рядом с персонажами «Четырёх танкистов» и обер-лейтенантом Гансом Клоссом в исполнении мужественного Станислава Микульского.Потом мы быстро смекнули, что польский барак – самый весёлый в социалистическом лагере, а заодно зачитывались ироничными детективами Иоанны Хмелевской. Два «Ва-банка» и «Секс-миссия» до сих пор остаются для нас культовыми фильмами, а убийственно смешная «Дежавю» близка каждому русскому так же, как и каждому поляку. Проверено неоднократно.Да простят меня читатели, не могу не вспомнить и сцену из «Освобождения». Это когда неподражаемые Валерий Носик и Франтишек Печка, русский танкист и пехотинец Войска Польского, в лабиринте сортировочной станции где-то на пути в Берлин забрались на крышу цистерны со спиртом. И тот вопрос из уст польского жолнера: «Да что я, танк что ли?», когда Носик сунул ему под нос свой котелок. Из-под коммунистической палки или за деньги такое и вот так не сыграешь.К чему всё это? Да к тому, что уж сейчас-то стравливать русских с поляками выгодно кому угодно, только не им самим. Особенно после того как тысячи из них чуть ли не бок о бок протоптали сотни километров по «челночным тропам» 90-х. И после того, как и те, и другие разобрались, что с вильной Украиной случилось явно что-то не то. Нашлись же наконец и те, кому понятно, что вместе мы можем и больше, и лучше, чем порознь.Впрочем, почему нашлись, просто им высказываться не очень-то и давали. Уж если маршала Ярузельского за симпатии к русским и России чуть не затравили. Так стоит, наверное, всеми силами поддержать первые ростки не русофобской, а русофильской пропаганды! Пусть даже кто-то и тявкнет в прозападных газетёнках, что всё это фейк или «заказуха из Кремля». Во всяком случае, посты Петра Панасюка я отныне буду читать регулярно. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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