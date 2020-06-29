|
Русский разведчик-нелегал вынужден был из США смотреть на крушение страны: "Мы плакали..."
29 июня 2020, 11:00 • 66 • Политика
Российский разведчик вспомнил о своих чувствах при распаде СССР. "Мне было очень жалко, мы плакали, конечно", - признался он.
Проработавший в США более 20 лет русский разведчик-нелегал полковник СВР Андрей Безруков рассказал о чувствах, которые испытал, когда стало известно о распаде СССР. Он признался, что даже не мог представить, что подобное может произойти, и почувствовал себя преданным.
По словам разведчика, он и его коллеги плакали, когда над Кремлём спускали флаг СССР. Также Безруков признался, что испытал чувство ненависти к тем людям, что позволили этому произойти.
Безруков добавил, что ни у него, ни у его коллег не было никаких иллюзий по поводу того, что между Россией и США теперь "дружба-жвачка" и страну больше не надо защищать от внешних врагов.
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2020, 18:00
|
25 июня 2020, 10:00
|
27 июня 2020, 03:00
|
24 июня 2020, 15:00
|
28 июня 2020, 03:32
|
26 июня 2020, 01:00
|
23 июня 2020, 01:25