Русский разведчик-нелегал вынужден был из США смотреть на крушение страны: "Мы плакали..."

Проработавший в США более 20 лет русский разведчик-нелегал полковник СВР Андрей Безруков рассказал о чувствах, которые испытал, когда стало известно о распаде СССР. Он признался, что даже не мог представить, что подобное может произойти, и почувствовал себя преданным.

По словам разведчика, он и его коллеги плакали, когда над Кремлём спускали флаг СССР. Также Безруков признался, что испытал чувство ненависти к тем людям, что позволили этому произойти.

"Я просто не мог представить, как люди могли дойти до того, чтобы убить свою страну. Они предатели", - сказал разведчик в интервью RTVI.

Безруков добавил, что ни у него, ни у его коллег не было никаких иллюзий по поводу того, что между Россией и США теперь "дружба-жвачка" и страну больше не надо защищать от внешних врагов.