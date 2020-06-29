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Русский разведчик-нелегал вынужден был из США смотреть на крушение страны: "Мы плакали..."

29 июня 2020, 11:00  •  66 • Политика
Российский разведчик вспомнил о своих чувствах при распаде СССР. "Мне было очень жалко, мы плакали, конечно", - признался он.
Проработавший в США более 20 лет русский разведчик-нелегал полковник СВР Андрей Безруков рассказал о чувствах, которые испытал, когда стало известно о распаде СССР. Он признался, что даже не мог представить, что подобное может произойти, и почувствовал себя преданным.
По словам разведчика, он и его коллеги плакали, когда над Кремлём спускали флаг СССР. Также Безруков признался, что испытал чувство ненависти к тем людям, что позволили этому произойти.
"Я просто не мог представить, как люди могли дойти до того, чтобы убить свою страну. Они предатели", - сказал разведчик в интервью RTVI.
Безруков добавил, что ни у него, ни у его коллег не было никаких иллюзий по поводу того, что между Россией и США теперь "дружба-жвачка" и страну больше не надо защищать от внешних врагов.
"Мы прекрасно понимали, против кого мы работаем, на что способны эти люди и какие у них цели", - подчеркнул Андрей Безруков.

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