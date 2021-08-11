Русский "Ясень" против американской "Виргинии": В Германии сравнили новейшие подлодки России и США

Business Insider сравнил новейшие ударные подлодки США и России. "Обеим подлодкам будет сложно противостоять, и у каждой имеется арсенал поистине смертоносного оружия", - говорится в статье.

На фоне соперничества России и США, в том числе и на море, немецкое издание Business Insider решило сравнить силы сторон. В частности, были сопоставлены русские и американские атомные подлодки.

По мнению американского военного эксперта Питера Сучиу, Россия делает основную ставку именно на атомные подводные субмарины, создавая всё более и более совершенные модели. В свою очередь США также стараются не отстать и выпускают новые модификации своих подводных крейсеров. Для сравнения издание взяло русскую подлодку проекта "Ясень" и американскую субмарину проекта "Виргиния".

Отмечается, что подводный крейсер проекта "Ясень" изначально создавался в 1980-х годах в качестве замены атомным подлодкам проекта "Акула". После распада СССР конструкция субмарины была серьёзно переработана, а её технические характеристики - улучшены.

Сейчас подлодки проекта "Ясень" представляют собой подводный крейсер водоизмещением в 13 800 тонн, который способен развивать под водой скорость свыше 60 км/ч. Также субмарина снабжена новой бортовой электроникой и новым реактором, который снижает её уровень шума, а следовательно - делает её менее заметной.

Вдобавок к этому подлодки проекта "Ясень" несут на себе целый арсенал смертоносного оружия. Речь идёт о крылатых ракетах "Калибр-ПЛ" и "Оникс", являющихся основной ударной силой русской субмарины. Помимо этого, вскоре лодки получат гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". И у субмарины есть 32 пусковые шахты, где можно разместить ракеты всех трёх типов.

Чем же может похвастать американская подлодка проекта "Виргиния"? В модификации Block V она представляет собой судно водоизмещением до 10 200 тонн. А главной особенностью субмарины является способность нести на себе до 66 единиц оружия.

При этом эксперт Business Insider затрудняется сказать, какой из подводных крейсеров лучше, так как действительно важные характеристики субмарин держатся в тайне. Тем не менее специалист уверен, что обе подлодки представляют смертельную опасность для любого противника.

Обеим подлодкам будет сложно противостоять, и у каждой имеется арсенал поистине смертоносного оружия,

- говорится в статье.