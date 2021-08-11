Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
Главная / Политика

Русский "Ясень" против американской "Виргинии": В Германии сравнили новейшие подлодки России и США

11 августа 2021, 23:45  •  75 • Политика
Business Insider сравнил новейшие ударные подлодки США и России. "Обеим подлодкам будет сложно противостоять, и у каждой имеется арсенал поистине смертоносного оружия", - говорится в статье.
На фоне соперничества России и США, в том числе и на море, немецкое издание Business Insider решило сравнить силы сторон. В частности, были сопоставлены русские и американские атомные подлодки.
По мнению американского военного эксперта Питера Сучиу, Россия делает основную ставку именно на атомные подводные субмарины, создавая всё более и более совершенные модели. В свою очередь США также стараются не отстать и выпускают новые модификации своих подводных крейсеров. Для сравнения издание взяло русскую подлодку проекта "Ясень" и американскую субмарину проекта "Виргиния".
Отмечается, что подводный крейсер проекта "Ясень" изначально создавался в 1980-х годах в качестве замены атомным подлодкам проекта "Акула". После распада СССР конструкция субмарины была серьёзно переработана, а её технические характеристики - улучшены.
Сейчас подлодки проекта "Ясень" представляют собой подводный крейсер водоизмещением в 13 800 тонн, который способен развивать под водой скорость свыше 60 км/ч. Также субмарина снабжена новой бортовой электроникой и новым реактором, который снижает её уровень шума, а следовательно - делает её менее заметной.
Вдобавок к этому подлодки проекта "Ясень" несут на себе целый арсенал смертоносного оружия. Речь идёт о крылатых ракетах "Калибр-ПЛ" и "Оникс", являющихся основной ударной силой русской субмарины. Помимо этого, вскоре лодки получат гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". И у субмарины есть 32 пусковые шахты, где можно разместить ракеты всех трёх типов.
Чем же может похвастать американская подлодка проекта "Виргиния"? В модификации Block V она представляет собой судно водоизмещением до 10 200 тонн. А главной особенностью субмарины является способность нести на себе до 66 единиц оружия.
При этом эксперт Business Insider затрудняется сказать, какой из подводных крейсеров лучше, так как действительно важные характеристики субмарин держатся в тайне. Тем не менее специалист уверен, что обе подлодки представляют смертельную опасность для любого противника.
Обеим подлодкам будет сложно противостоять, и у каждой имеется арсенал поистине смертоносного оружия,
- говорится в статье.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





75
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 21:55
МИД России предупредил ЕС: Киев хочет зачистить Донбасс
11 августа 2021, 21:55
Сатановский напомнил оскорбившему русских экс-послу Азербайджана о судьбе Саакашвили
11 августа 2021, 21:55
В Киеве призвали Запад превратить Россию в "10 нормальных" стран
11 августа 2021, 21:55
"Киев увяз в махновщине": Эксперт объяснил причину разрыва между Украиной и Белоруссией
11 августа 2021, 21:55
Россия и Молдавия договорились об отмене ограничений на экспорт - Козак
11 августа 2021, 23:45
"Еврокомиссия отомстила Литве": Вильнюсу дали совет по ситуации с мигрантами
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 21:55
Сатановский напомнил оскорбившему русских экс-послу Азербайджана о судьбе Саакашвили
11 августа 2021, 22:45
Лидерство в воздухе: как проходит перевооружение российских ВВС
11 августа 2021, 23:45
"Еврокомиссия отомстила Литве": Вильнюсу дали совет по ситуации с мигрантам...
11 августа 2021, 23:45
"Для морпехов не будет обязательной вакцинации": Американцы не сразу обнару...
11 августа 2021, 23:45
Украину используют для исключения России из Совбеза ООН: Политолог объяснил схему
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
06 августа 2021, 09:55
Запад лишил Украину права голоса
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.