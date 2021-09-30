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Русский "Триумф": Эрдоган высказался о безусловном плюсе от сделки по С-400

30 сентября 2021, 09:10  •  27 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что покупка ЗРК С-400 у России была обусловлена отказом США в поставке американской системы Patriot. Турецкий лидер при этом назвал безусловный плюс от сделки с Россией по "Триумфу", связанный с обороной республики.
"Не пришлось бы покупать С-400", если бы американцы таки продали Анкаре свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом в интервью The New York Times заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Однако он не жалеет о сделанной покупке, указав на несомненный плюс от сделки по русскому "Триумфу". Турецкий лидер обратил внимание СМИ на то, что заключённая с Россией сделка на поставку ЗРК С-400 стоила разногласий, которые возникли у Анкары с США. Напомним, дело дошло до срыва сделки между Америкой и Турцией, ультиматумов со стороны Вашингтона и санкций против республики.
"Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется", - подчеркнул Эрдоган.
Кроме того, в очередной раз президент Турции категорически опроверг предположения о том, что покупка "Триумфа" у России якобы ослабляет НАТО, поскольку эти системы ПРО могут сбивать самолёты Североатлантического альянса. Эрдоган заявил о праве Анкары покупать "собственное оружие".

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