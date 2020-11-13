Русский "Тигр" в Сирии попытались свалить кустарной бомбой: Военные не пострадали

В сирийской провинции Дераа по ходу следования военной колонны РФ прогремел взрыв. Инцидент произошёл во время проезда военной полиции.

По словам контр-адмирала Александра Гринкевича, наши бойцы вместе с подразделениями сирийских органов безопасности 12 ноября передвигались по маршруту Изра - Сахват Эль-Камх.

На пути недалеко от населённого пункта Мусейфра произошёл подрыв. Уточняется, что сдетонировала самодельная бомба, передаёт РИА "Новости".

Незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр", но, несмотря на это, он остался на ходу.

В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что наши бойцы не пострадали.

Техника и все военные вернулись в пункт дислокации. По факту случившегося в Дераа проводится расследование.