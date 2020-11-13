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Русский "Тигр" в Сирии попытались свалить кустарной бомбой: Военные не пострадали

13 ноября 2020, 20:10  •  136 • В мире
Неизвестные заложили на пути следования российского конвоя в сирийской провинции Дераа бомбу. Самодельное взрывное устройство сработало - бронеавтомобиль "Тигр" получил незначительные повреждения.
В сирийской провинции Дераа по ходу следования военной колонны РФ прогремел взрыв. Инцидент произошёл во время проезда военной полиции.
По словам контр-адмирала Александра Гринкевича, наши бойцы вместе с подразделениями сирийских органов безопасности 12 ноября передвигались по маршруту Изра - Сахват Эль-Камх.
На пути недалеко от населённого пункта Мусейфра произошёл подрыв. Уточняется, что сдетонировала самодельная бомба, передаёт РИА "Новости".
Незначительные повреждения получил бронеавтомобиль "Тигр", но, несмотря на это, он остался на ходу.
В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что наши бойцы не пострадали.
Техника и все военные вернулись в пункт дислокации. По факту случившегося в Дераа проводится расследование.

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