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Русский "Терминатор" вышел на учения: Эксперт объяснил ажиотаж вокруг этой машины
17 июня 2021, 02:35 • 128 • Политика
Первые учения с применением БМПТ "Терминатор" стартовали в Челябинской области. "Главной проблемой современных танковых войск является обильное количество противотанковых средств противника. Опыт военных конфликтов показывает, что такая машина, как "Терминатор", необходима", - объяснил внимание к боевой машине военный эксперт.
Первые учения с применением боевых машин поддержки танков "Терминатор" стартовали сегодня на полигоне в Челябинской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Подробности об уникальной боевой машине рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Прежде всего он отметил, что русский "Терминатор" изначально спроектирован на базе танка Т-72, но из-за того, что данная модель устарела, боевую машину перенесли на шасси Т-90. Это повысило как манёвренность, так и уровень бронированности "Терминатора".
Эксперт добавил, что боевая машина вооружена автоматическими 30-миллиметровыми пушками, противотанковыми управляемыми ракетами, а также системой создания дымовых завес и обычными пулемётами. Это позволяет "Терминатору" защищать танки от огня и противотанковых ракетных комплексов, а также бороться с живой силой противника.
- рассказал Юрий Кнутов.
Он подчеркнул, что другие страны проявляют высокий интерес к русским "Терминаторам". Однако на экспорт эта боевая машина пойдёт только после того, как завершатся все необходимые испытания.
- пояснил высокий интерес к русской разработке Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
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