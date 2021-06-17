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Русский "Терминатор" вышел на учения: Эксперт объяснил ажиотаж вокруг этой машины

17 июня 2021, 02:35  •  128 • Политика
Первые учения с применением БМПТ "Терминатор" стартовали в Челябинской области. "Главной проблемой современных танковых войск является обильное количество противотанковых средств противника. Опыт военных конфликтов показывает, что такая машина, как "Терминатор", необходима", - объяснил внимание к боевой машине военный эксперт.
Первые учения с применением боевых машин поддержки танков "Терминатор" стартовали сегодня на полигоне в Челябинской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Подробности об уникальной боевой машине рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Прежде всего он отметил, что русский "Терминатор" изначально спроектирован на базе танка Т-72, но из-за того, что данная модель устарела, боевую машину перенесли на шасси Т-90. Это повысило как манёвренность, так и уровень бронированности "Терминатора".
Эксперт добавил, что боевая машина вооружена автоматическими 30-миллиметровыми пушками, противотанковыми управляемыми ракетами, а также системой создания дымовых завес и обычными пулемётами. Это позволяет "Терминатору" защищать танки от огня и противотанковых ракетных комплексов, а также бороться с живой силой противника.
Боевая машина неплохо показала себя в Сирии. Поэтому недавно было принято решение об испытании модернизированного "Терминатора" в реальных боевых условиях,
- рассказал Юрий Кнутов.
Он подчеркнул, что другие страны проявляют высокий интерес к русским "Терминаторам". Однако на экспорт эта боевая машина пойдёт только после того, как завершатся все необходимые испытания.
По моему мнению, главной проблемой современных танковых войск является обильное количество противотанковых средств противника. Опыт военных конфликтов показывает, что такая машина, как "Терминатор", необходима,
- пояснил высокий интерес к русской разработке Юрий Кнутов в беседе с Nation News.

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