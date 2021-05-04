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Русский "Робин Гуд" решил стать мэром Нью-Йорка

04 мая 2021, 17:05  •  111 • Политика
Виталий Филипченко - обладатель двойного гражданства, приехал в США 10 лет назад. Сейчас он возглавляет собственную фирму, занимающуюся грузоперевозками.
Уроженец Томска Виталий Филипченко баллотируется на пост мэра Нью-Йорка. В интервью "РИА Новости" он рассказал, что им движет желание помочь людям.
Виталий Филипченко - обладатель двойного гражданства, приехал в США 10 лет назад. Возглавляет собственную фирму, занимающуюся грузоперевозками. По словам кандидата, он не планирует получить от статусной должности мэра прибыль, а действует как Робин Гуд. Виталий Филипченко заявил, что большинство оппозиционных действующему мэру кандидатов - богатые люди, работающие в мэрии и никогда не сталкивавшиеся с проблемами простых горожан. По мнению русского кандидата, их слова, что они могут решить проблемы избирателей, звучат как фикция.
"Я рассчитываю на эмигрантов. Потому что 50% Нью-Йорка - это эмигранты. Они понимают: этот парень знает наши проблемы", - заявил Виталий Филипченко.
Русский кандидат на пост мэра Нью-Йорка заявил, что хочет помогать слабым, и выдвинул свою кандидатуру на выборы из-за обострённого чувства справедливости. Эта черта характера у Виталия Филипченко развилась ещё в детстве, когда он пытался защищать более слабых ребят в школе от задир.
"Конечно, получал, - признался кандидат в мэры Нью-Йорка. - Но в итоге все знали: с этим лучше не связываться".
Виталий Филипченко баллотируется как независимый кандидат. Предварительные выборы назначены на 22 июля, всеобщие выборы мэра Нью-Йорка состоятся 2 ноября. На данный момент пост мэра города занимает демократ Билл Де Блазио.

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