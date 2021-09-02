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Русский "Посейдон" размером с автобус напугал британцев: "Они проверят на нас"

02 сентября 2021, 06:30  •  153 • Политика
Одно из британских изданий рассказало о спутниковых снимках, на которых изображена ракета размером с автобус. Предположительно, это "Посейдон". Информация сильно напугала британцев. "Они проверят на нас", - опасаются люди.
Статья вышла в Daily Express. В ней упоминается выступление президента России Владимира Путина в 2015 году. Тогда он заявил о существовании мощной торпеды. Автор сделал вывод, что на снимках со спутника именно эта торпеда, именуемая "Посейдон".
По мнению экспертов, это вооружение будет действовать на огромной глубине и перемещаться с очень большой скоростью. Характер ядерных угроз изменится.
В публикации отмечается, что ракета размером с автобус была запечатлена на военном объекте, расположенном на берегу Северной Двины. В 2018 году там начали строить новый причал. Работы продлились два года. Здание неподалёку, по предположению автора публикации, тоже связано с "Посейдоном". Кроме того, у России есть подводная лодка К-329 "Белгород", чьё место базирования как раз на другом берегу той же реки. Кроме того, строится и ещё одна лодка, которая может быть носителем "Посейдона", - "Хабаровск".
Британские читатели не на шутку испугались данной информации, хотя автор, по сути, ничего нового не сообщил.
"Продолжайте вводить санкции и не ждите от русских ничего хорошего", - прокомментировал статью DHESY.
"Путин не будет использовать её (ракету. - Ред.) против Америки. Там такие же, как он, они нанесут ответный удар. Он проверит это на нас, на Великобритании. Он уже провёл разведку в Ла-Манше, на севере и в Ирландском море. Мы станем наглядным примером того, что сдержит другие страны первого мира", - считает JeanieJordan.
"Путин не будет применять это оружие против Великобритании. Никто не собирается нападать на Россию", - возразил предыдущему комментатору TheRicardo.
"Путин - блестящий лидер. Жаль, что у нас нет блестящего лидера, который мог бы думать самостоятельно", - констатировала Salty Sue.
"Бедный Борис… У меня слов нет!" - пожалела британского премьер-министра JeanieJordan.

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