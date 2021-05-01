Русский "парадокс Паркинсона": Чиновники признали свою бесполезность и решили сами себя победить

Чиновники в России признали свою бесполезность и решили сами себя победить. Попытку госслужащих заняться саморегулированием назвали русским "парадоксом Паркинсона".

Такое мнение высказал политолог Кирилл Коктыш, комментируя предложения Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР). Данная организация считает, что решить проблему неэффективного управления можно путём снижения регулирования госорганов, увеличения зарплат, повышения требований для найма персонала и увольнения неэффективных управленцев. Примечательно, что исследование по факту было подготовлено самими чиновниками, поэтому его нельзя назвать взглядом со стороны.

Это обычная история. Реформированием чиновничьего аппарата всегда занимаются сами чиновники. И любая попытка сокращения аппарата всегда выливается в его увеличение. Это хорошо известный ещё с XIX века факт. Собственно говоря, с парадокса Паркинсона,

- отметил Коктыш в разговоре с Царьградом.

По словам эксперта, сегодня у чиновников нет глобальных задач и системы мотивирования. В качестве обратного примера он привёл Советский Союз, когда перед госслужащими ставились чёткие цели в рамках плановой экономики, а если они их не выполняли, то следовало суровое наказание. То есть чиновники всегда имели мотив делать свою работу.

Политолог уверен, что современной России тоже нужен проект будущего. И уже в рамках этого проекта она должна оценивать работу чиновников - эффективно они справляются с поставленными задачами или нет.