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Русский "Панцирь" "пересчитал зубы" турецкому Bayraktar. Эксперт раскрыл неудобную правду о РЛС

10 марта 2021, 16:05  •  177 • Политика
Русский "Панцирь" "пересчитал зубы" турецким беспилотникам Bayraktar в Сирии. Эксперт раскрыл неудобную правду о дронах и РЛС российских зениток.
Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, в котором журналисты активно расхваливают турецкие ударные беспилотники Bayraktar. По словам авторов, против этих летающих убийц якобы оказались беспомощными даже знаменитые российские "Панцири", которые были уничтожены в Сирии и Ливии.
Однако на деле дела обстоят иначе. Турки написали, что "Панцири" якобы были заглушены с помощью средств радиоэлектронной борьбы, из-за чего русские РЛС не смогли заметить умные боеприпасы беспилотников, хотя те находились в зоне поражения. В действительности же экспортные "Панцири", которые стоят на вооружении сирийской армии, являются устаревшими моделями и не имеют РЛС в принципе. Вместо этого они используют оптико-локационную систему для наведения и перехвата.
Так что радары, которых не существует, ничего обнаружить не могут - ни умные боеприпасы, ни громадные самолёты-заправщики, - пишет Владимир Тучков на сайте "Свободная пресса".
Кроме того, подвиги Bayraktar в Сирии оказались несколько преувеличенными. В САР действительно было уничтожено два российских комплекса, которые находились в распоряжении сирийской армии, однако турецкие беспилотники тут ни при чём. Один "Панцирь" был подбит израильским истребителем F-16, второй - израильским дроном-камикадзе.
В Ливии, где "Панцирями" вооружена Ливийская национальная армия под предводительством Халифы Хафтара, было уничтожено уже 8 комплексов. Однако и сами зенитные системы сбили 28 Bayraktar. Потери ЗРПК Тучков объяснил некомпетентностью ливийских солдат. Один комплекс был взорван во время его транспортировки, другой сожгли ракетой прямо в ангаре, поскольку боевой расчёт не удосужился перевести оружие на другое место.

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