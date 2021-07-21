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Русский "Панцирь" прикрыл сирийцев от израильских ракет
21 июля 2021, 10:45 • 198 • Политика
Система ПВО России отразила удар израильских ракет, которые были пущены по сирийскому городу Алеппо. Использовались боеголовки "Панцирь-С" и "Бук-М2".
Минобороны заявило, что произведённая в России система ПВО Сирии отразила удары израильских ракет. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, четыре истребителя ВВС Израиля F-16 нанесли удар восемью ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо.
Атаку отбили благодаря русской противовоздушной системе - ракетам "Панцирь-С" и "Бук-М2", уточнил Вадим Кулить.
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