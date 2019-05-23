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Русский "Панцирь-СМ" "начинён" иностранными запчастями? На самом деле нет

23 мая 2019, 10:24  •  45 • Политика
В Сети появилось утверждение о том, что в российских средствах ПВО якобы используются иностранные комплектующие, поэтому, мол, могут оказаться под ударом американских санкций. В частности, "начинён" иностранными запчастями русский "Панцирь-СМ". Но на самом деле этого нет.
Стоило Вашингтону в очередной раз заявить о санкциях против РФ, как в Сети тут же всплыли "факты" того, что против американских рестрикций российская оборонка, мол, не выстоит. И даже утверждается, что в российских средствах ПВО якобы используются иностранные комплектующие. Отсюда - риск подставить российский оборонно-промышленный комплекс под санкции.
В частности, проект avia.pro пишет о том, что и русский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" якобы "начинён" иностранными комплектующими. И даже приводит ссылку на документ от 2015 года, появившийся ранее в телеграм-каналах.
На сайте указывается, что, согласно документу, "производитель ЗРПК "Панцирь-С" осуществлял производство этих комплексов с применением электронных компонентов иностранного производства". Впрочем, тут же автор публикации одёргивает себя самого, отмечая, что "их происхождение раскрыто не было".
Там же утверждается, что иностранная "начинка" есть, мол, не только у модифицированного "Панциря", но и в составе гиперзвуковых управляемых ракет. Предупреждается также, что если зарубежные комплектующие действительно входят в образцы вооружения системы ПВО, то это, мол, чревато последствиями…

Плохо слушали Путина?

На самом деле подобных иностранных комплектующих в российском супероружии нет. "Соломку" мы себе подстелили еще пять лет назад, когда только начались санкционные вызовы в адрес Москвы и была развёрнута масштабная кампания по импортозамещению, включая и сектор оборонки.
В частности, ещё в 2014 году президент России Владимир Путин призвал ускорить работу по импортозамещению в ОПК, отметив, что нужно поскорее переходить на свои комплектующие и материалы при производстве отечественной спецтехники и вооружения.
"Наша задача обезопасить себя от рисков невыполнения контрактов нашими иностранными партнерами, - подчеркнул тогда президент, отмечая очевидные вещи: - Мы точно всё можем делать сами. Всё абсолютно".
В конце ноября прошлого года глава государства поставил оборонно-промышленному комплексу следующую задачу - сократить технологические циклы производства "умных" ракет и боеприпасов. И тогда же напомнил о том, что "за последние годы в рамках госпрограммы развития ОПК было многое сделано для модернизации предприятий отрасли". В том числе были созданы новые производства и используются передовые научные достижения.

"Жёсткие требования"

Что касается новейшего "Панциря", то он, как отмечалось, уже прошёл испытания. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель Главнокомандующего Военно-космическими силами Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов. Он же отметил, что военное ведомство предъявляет жёсткие требования к производству.
"У нас сложились очень тесные взаимоотношения с промышленностью, мы предъявляем им свои требования, предъявляем достаточно жестко, и выход таких комплексов в свет, как "С-400", "С-350", вот буквально на выходе комплекс "С-500", который не за горами, - перечислил эксперт, - это достижения нашей промышленности, которая по поставленной нами задаче создает новое оружие".
То, что эти "жёсткие требования" напрямую связаны с импортозамещением, ещё два года назад подтвердил и экс-гендиректор ЦНИИТОЧМАШа Дмитрий Семизоров, рассказывая о новейшем снайперском комплексе "Точность". Он отметил, что Минобороны РФ поставило твёрдое условие: ни одной иностранной детали в отечественном оружии быть не должно.
И если уж к стрелковому оружию столь жёсткие требования применяются, то что говорить о средствах ПВО и оружии стратегического значения!
В этом свете утверждения о якобы существующей импортной "начинке" в отечественных ПВО больше похожи на намеренный вброс. Только для чего?

Политическая игра?

Эксперты уже не раз напрямую говорили о том, что санкции — это не только экономический, но и политический инструмент давления на Россию. О политической подоплёке рассказывал в своё время Царьграду и политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя санкции против Рособоронэкспорта.
По словам эксперта, Рособоронэкспорт смог приспособиться к работе в условиях давления со стороны Вашингтона. Однако Трампу необходимо "набрать мясо" для того, чтобы подготовить почву для последующего компромисса с Москвой.
"Cейчас идет политическая игра, и реально они вряд ли что-то сделают, потому что Рособоронэкспорт и так уже работает в этих условиях давно, и наши традиционные рынки сбыта уже приспособились к подобным действиям. Так что это элемент большой политической игры", - отметил Ордуханян.

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