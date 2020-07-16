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Русский "Орёл" перепугал лауреата Нобелевской премии: "Это угроза безопасности Швеции"
16 июля 2020, 02:00 • 41 • Политика
Нобелевский лауреат рассказала, какая подлодка РФ угрожает безопасности Швеции. Речь идёт о субмарине "Орёл" в Балтийском море. "Это тревожная тенденция, угрожающая безопасности Швеции", - заявила лауреат Нобелевской премии.
Российская подлодка "Орёл" в Балтийском море угрожает безопасности Швеции. С таким паническим заявлением выступила лауреат Нобелевской премии 2017 года и директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.
Она объясняет это тем, что российская подлодка "Орёл" несёт на себе крылатые ракеты с ядерными боеголовками, а также ядерные торпеды. Беатрис Фин призвала власти Швеции подписать соглашение ООН о запрете ядерного оружия, которое объявляет подобные подлодки вне закона, пишет Nation News.
Напомним, что в Швеции уже не первый раз разводят беспричинуую панику из-за российских подлодок. Страна 5 лет выискивала в своих водах военную субмарину России, и только в 2019 году выяснилось, что шведские военные всё это время охотились за неисправным метеорологическим буем.
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