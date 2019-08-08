Русский "Охотник" предвещает "конец эпохи беспилотников" - Sina

Как говорится в статье, беспилотник "Охотник" имеет форму летающего крыла и использует специальные материалы и покрытия, чтобы стать невидимым для радаров. Беспилотник обладает множеством уникальных особенностей - например, это первый столь большой летательный аппарат такого типа, пишет автор.

Судя по предположениям мировых авиационных форумов, "Охотник" - беспрецедентно сверхмощный дрон, который почти не уступает истребителю. Некоторые эксперты полагают, что беспилотник приводится в движение большим тяговым турбовентиляторным двигателем с тягой 11 тонн и форсажной камерой 16 тонн, аналогичным используемому в истребителе Су-57.

Однако, утверждает автор статьи, беспилотник в то же время имеет плохую жесткость и слабую маневренность, поэтому скорость его полета не слишком высока. Кроме того, выступающие воздухозаборники двигателя относят его стиль к "дизайну машины третьего поколения", утверждает автор.

"С этой точки зрения, хотя русский Су-57 считается истребителем-невидимкой, на дроне "Охотник" все увидели, что русские до сих пор не освоили технику разработки стелс", - говорится в статье.

"Эпоха беспилотников заканчивается?" – завершает свой материал вопросом автор статьи Дашуй.