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Русский "Охотник" предвещает "конец эпохи беспилотников" - Sina

08 августа 2019, 14:54  •  340 • В мире
Китайское издание Sina.com раскритиковало российский тяжелый беспилотник "Охотник" КБ "Сухой", 3 августа 2019 года успешно совершивший первый полет продолжительностью более 20 минут. По утверждениям издания, российский дрон якобы имеет плохую маневренность и жесткость, а также не соответствует технологиям невидимости. "Эпоха беспилотников заканчивается?" – вопрошает автор статьи Дашуй.
Как говорится в статье, беспилотник "Охотник" имеет форму летающего крыла и использует специальные материалы и покрытия, чтобы стать невидимым для радаров. Беспилотник обладает множеством уникальных особенностей - например, это первый столь большой летательный аппарат такого типа, пишет автор.
Судя по предположениям мировых авиационных форумов, "Охотник" - беспрецедентно сверхмощный дрон, который почти не уступает истребителю. Некоторые эксперты полагают, что беспилотник приводится в движение большим тяговым турбовентиляторным двигателем с тягой 11 тонн и форсажной камерой 16 тонн, аналогичным используемому в истребителе Су-57.
Однако, утверждает автор статьи, беспилотник в то же время имеет плохую жесткость и слабую маневренность, поэтому скорость его полета не слишком высока. Кроме того, выступающие воздухозаборники двигателя относят его стиль к "дизайну машины третьего поколения", утверждает автор.
"С этой точки зрения, хотя русский Су-57 считается истребителем-невидимкой, на дроне "Охотник" все увидели, что русские до сих пор не освоили технику разработки стелс", - говорится в статье.
"Эпоха беспилотников заканчивается?" – завершает свой материал вопросом автор статьи Дашуй.

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